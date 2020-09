لا تقرأ هذه المقالة!

قبل أن أمسك بالقلم أنتظم في صراع داخلي مع نفسي، فيقول الكاتب (البائس) داخلي: من سيقرأ مقالتك هذه وأنت لا تتطرق إلى (السنتورة) أو (الدفع الرباعي)، ولن تلمح إلى المتصدر ولا إلى المتكدر؟

كم قارئاً سيقلب الصفحة بعد أن يقرأ العنوان الذي لا يطرب المشجعين؟ هل تريد أن تكتب مقالاً لترمي أوراقه في الهواء؟!

في هذه الأثناء ينهض البدوي الذي يسكنني من فترة إلى أخرى ويقول: أنت وعدت (الرجال) ترسل المقال، يعني الموضوع لا يقبل أي احتمالات أخرى!

لا أريد أن استنزف السطور في هواجس داخلية ربما لا تعني القارئ، لكنها قد تكون توطئة للكتابة عن حال زميلي الصحافي الرياضي المستجد الذي كان يسألني في أول أيام عمله عما ينبغي أن يكون في بلاط صاحبة الجلاله، وبدلاً من أن أقول له كما يقول الإنكليز (Be who you are) أي: كن كما أنت.. احتفظت بالمقولة وكأنها دينار في خزانة بخيل، لأنني أعلم أنه لو حاول أن يكون كما هو لربما رأيته يجري عملية التسخين على المضمار في مباراة ما، للنزول بديلاً ضمن صفوف فريقه المفضل، كيف لا يكون كذلك وساحة الإعلام الرياضي انقلبت رأسا على عقب، إذ أصبح التعصب هو الأساس، وعداه شيئاً طارئاً وغريباً ولو أنه لا غريب إلا الشيطان!

أعود إلى زميلي الذي سألني وهو لا يعلم أن اتجه إلى الشخص الخطأ، لذا قلت له : ليس أمامك خيار ثالث إلا أن تكون غريباً، أما الخياران الأولان فهما متاحان لمن أراد أن يشق لنفسه طريقاً نحو النجومية أياً كان نوعها، المهم هنا هو النجومية حتى ولو كانت على غرار نجومية صديقنا الملقب بملك الفلاشات الشهير!

قال: لكنك لم تذكر الخيارين الأولين.. هنا لا بد أن أتعامل مع النصيحة بجدية أكبر لكي لا يظن أنني أبخل حتى بالكلام، فقلت له: خيارك الأول أن تكون تحت مظلة إدارة ناديك المفضل، تكون صوتاً صادحاً لها منفذاً لسياساتها وتتلقى التعليمات بسعة صدر من أي مسؤول فيها حتى ولو كان (سواق الريس)، تقبلها وكأنك في اختبار تجنيد، والنتيجة هنا ستمدك بجمهور يطرب لك ويساندك ، وينعتك بالوفي المخلص، كيف لا وأنت خط الدفاع الأول أمام إعلام المنافس و(صديق) الرئيس الوفي ولسانه الذي يقول ما لا يريد قوله!

الخيار الثاني: هو أن تكون مع كل شئ ، مع من يحبك وتحبه ويجمعك معه العيش والملح والعشرة، تبحث عن أقرب حائط في الوسط الرياضي وتمشي بجانبه، وتقول إن الجميع مبدعون وصادقون ومميزون، وتجد لكل فشل ألف تبرير، وتعتبر كل عمل إيجابي فتحاً عظيماً، وهنا أضمن لك البقاء في الوسط حتى يقترب أجلك! يا صديقي إياك والخيار الثالث .. فربما تجدك (مع نفسك) كما يقول أبومتعب الأميركي، فلو حاولت أن تكون صحافياً مع مهنتك تنقل ما تراه وتسمعه من حقائق موثقة، تقف على المسافة نفسها من الجميع، لا تفكر في من يغضب ولا من يطرب، تقول رأيك باستقلالية، هنا ستكون غريباً في هذا الوسط ، ولا غريب إلا أنت!

