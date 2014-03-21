محاولة نصراوية في "الفيفا" لتوثيق أسرع هدف سعودي

كشف طلال النجار، نائب مدير الكرة بنادي النصر السعودي، عن إرسال الإدارة النصراوية خطاباً رسمياً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل توثيق هدف المهاجم تركي السفياني الذي جاء في الثانية السابعة أمام فريق التعاون ضمن كأس الأمير فيصل بن فهد.

وقال النجار لـ"العربية نت": "تم إرسال خطاب مساء يوم الخميس إلى اتحاد الكرة، وبدوره سيرسل الاتحاد خطاباً إلى الفيفا، لقد طلبنا توثيق الهدف الذي سيكون الأسرع في تاريخ الكرة السعودية، وننتظر الرد خلال الأسبوع المقبل".

ونجح تركي السفياني، مهاجم الفريق الأولمبي، في تسجيل هدف في الثانية السابعة أمام فريق التعاون ضمن مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتهت المباراة بثمانية أهداف صفراء على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلمت "العربية نت" أن اتحاد الكرة سيعتمد تقرير حكم المباراة بجانب المراقب، قبل مخاطبة الفيفا، إذ يحاول المسؤولون توثيق الهدف قدر الإمكان، مع العلم بأن مباراة النصر والتعاون لم تكن منقولة تلفزيونياً.

ويحظى حمدان الحمدان، قائد فريق الفتح السعودي، بلقب أسرع هدف في المسابقات السعودية، عندما سجل هدفاً في الثانية العاشرة، أمام هجر ضمن مسابقة الدوري عام 2011.

فيما حُرم نواف العابد من توثيق هدفه السريع بخطأ إداري، حيث سجل العابد هدفاً في الثانية الثالثة أمام فريق الشعلة ضمن مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2009؛ واحتج الشعلاويون على الهلال الذي أشرك سبعة لاعبين مخالفين للسنّ القانونية.