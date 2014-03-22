أربع طائرات خاصة من أجل عائلة كريستيانو

يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني استئجار أربع طائرات خاصة لأفراد عائلته من أجل مساندته في البرازيل أثناء منافسات كأس العالم الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن العقيد آري برتولينو رئيس الإدارة المركزية للملاحة الجوية بالقوات الجوية البرازيلية أعلن يوم الجمعة أن طائرة منتخب البرتغال ومعها أربع طائرات خاصة ستهبط بمطار "كونجوناس" في السابع من شهر يونيو المقبل بمدينة كامبيناس التابعة لولاية ساو باولو والتي تستضيف قائمة منتخب البرتغال التي استدعاها مديره الفني باولو بينتو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية على لسان المسؤول البرازيلي أن طائرة منتخب البرتغال ستهبط بمطار تجاري لغياب القاعدة الجوية لكامبيناس بينما خصصت القوات الجوية البرازيلية لوفود المنتخبات الـ 31 الأخرى قواعد عسكرية لهبوط طائراتها.

واصطحب رونالدو عائلته في وقت سابق، إبان تتويجه في حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في شهر يناير الماضي بعد منافسة قوية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والنجم الفرنسي فرانك ريبيري صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني.

