•• الاتحاد يعود من قطر بفاتورة هزيمة محملة بمبررات، فيها ما يقبل، وفيها ما نحيله إلى من يجيد فن حل الكلمات المتقاطعة، وإن ارتفع معدل التبرير فلنذهب سويا إلى المدرج الأصفر لنساله: أين الحقيقة في مشهد زادت فيه الضبابية، أعني هنا ضبابية نادٍ يدار بإدارتين في آن واحد!•• ومن الدوحة عاد الهلال بنقطة ولديه نقطة، والسؤال يكبر يوما بعد يوم: هل الخلل في المدرب سامي الجابر، أم في لاعبين ثقتهم في مدربهم مهزوزة!•• الإدارة الهلالية ما زالت تتعاطى مع سامي بكثير من الحب وكثير من الدعم، لكن الفرقاء في الإعلام بدأوا يتحدثون عن الخلل الفني وعن الغياب الإداري، لدرجة أن بعضهم يقول إن استقالة الأمير نواف بن سعد تركت فراغا بات واقعا ملموسا الآن!•• في الشباب عادت المياه لمجاريها بفوز الليث على الريان القطري، وربما حسابيا هو أقرب من الهلال والاتحاد والفتح للتأهل من التصفيات إلى النهائيات.•• أقول هذا عن الشباب، مع يقيني التام بأن شباب اليوم ليس بذاك الذي يراهن عليه رهانا مطلقا، والأسباب ربما إدارية أكثر منها فنية لأن الأولى هي من صنع الثانية!•• الفتح، أيا كانت نتائجه، فلا يمكن أن نعتب عليه بحجم عتبنا على الثلاثة الآخرين بسبب فارق الخبرة في هذه المشاركات، وبسبب آخر معني بأن فتح الدوري خرج ولم يعد، ولكم أن تتأملوا جدول الترتيب في دوري جميل لتعرفوا معنى خرج ولم يعد.•• أحيانا تجد كثرا في الإعلام يتحدثون عن المنتخب في فوزه وخسارته بكل شجاعة، بل لا يترددون في المطالبة بمحاسبة المتسبب والتشهير به، والحجة في مثل هذا الطرح ترتكز على معطيات الوطنية!!•• نفس الأقلام والأصوات في الإعلام بمختلف تخصصاته تجبن أمام الأندية، بل ثمة من يدافع عن الهزيمة وإن تجمل يرميها على التحكيم وبعض اللاعبين!!•• وإن وجدوا إعلاميا من خارج الدائرة قال كلمته ومضى يلتفون حوله بكلمه وأخرى، وكأن النادي المعني لهم فقط أو من أملاكهم الخاصة!!•• الاتحاديون أو بعضهم رموا بثقل الخسارة على بيان عادل جمجوم، وحينما تسأل واحدا من عشاق العميد وبيان أحمد كعكي قالوا ردة فعل.. منتهى السفسطة!!•• الهلاليون يعرفون المشكلة، لكنهم لا يجرؤون على قولها، والسبب الخطوط الحمراء التي وضعوها لأنفسهم!•• خلاصة القول: الآسيوية صعبة قوية على كل فرقنا إلا إذا حدث عمل خارق!•• استكثروا كلمة بلطجية واستكبروها حينما قلتها، واليوم يرددها جل إعلام الاتحاد، فمن يعتذر لمن في هذه الحالة؟.

*نقلا عن صحيفة عكاظ