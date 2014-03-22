العالم يرتقب سهرة الأحد بين برشلونة والريال

يستضيف ريال مدريد الإسباني على ملعبه فريق برشلونة، ضمن صراع الحصول على لقب الدوري الإسباني، وستلعب المباراة يوم الأحد في ملعب سنتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ29.

ويتربع الريال على عرش الصدارة بـ70 نقطة فيما يحتل برشلونة في المركز الثالث بـ66 نقطة، ويرغب مدرب الريال كارلو أنشيلوتي من رد الثأر بعد خسارته أمام مدرب برشلونة تاتا مارتينو بهدفين مقابل هدف ضمن مباراة الذهاب في الكامب نو.

قطبا الكرة الإسبانية التقيا في 225 مباراة رسمية بخمس بطولات هي الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس أندية الدوري "لعبت 4 مرات فقط في الثمانينيات"، وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكانت الغلبة لأبناء العاصمة بالفوز في 90 مباراة، مقابل 87 لبرشلونة، وحضر التعادل في 48 مناسبة سجل لاعبو الريال 379 هدفاً مقابل 363 للاعبي البارسا.

أكبر فوز كان من نصيب ريال مدريد بنتيجة 11-1 في الثالث عشر من شهر يونيو عام 1943 ضمن كأس ملك إسبانيا، أما الانتصار الأكبر للبارسا فكان بنتيجة 7 - 2 في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1950 ببطولة الدوري.

ويعتبر الكلاسيكو أكثر من مجرد مباراة، إذ ثمة صراعات حضارية وثقافية بين العاصمة مدريد وإقليم كاتالونيا الذي يريد الانفصال.

وهيّجت الصحافة الإسبانية الكلاسيكو المنتظر وعلى سبيل المثال، فإن ماركا المعروفة بولائها للنادي الملكي نشرت صورة ضخمة لنجوم الريال مدريد وأخرى ظهر فيها نجوم برشلونة وكأنهم أقزام في محاولة للنيل من معنوياتهم.

أما الموندو ديبورتيفو القريبة من برشلونة فنشرت صورة لميسي، وقالت هو مفتاح الفوز، أما صحيفة سبورت وهي كاتالونية فنشرت صورة حارس برشلونة فالديز وقالت: من هنا تبدأ القوة الضاربة لبرشلونة.