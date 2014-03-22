دوري جميل: الرائد والتعاون يشعلان الجولة 24

فريقان يفصل بينهما 9 مراكز إلا أن لقاءهما يسرق الأنظار الموجهة اليوم طائعة نحو مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة حيث الديربي الساخن بين الرائد والتعاون.

ويدخل الرائد اللقاء وهو يعيش خطر الهبوط لدوري ركاء، ويحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير بـ24 نقطة وليس أمامه سوى ثلاث مباريات لا تقبل القسمة على اثنين.

وسيفتقد الفريق لخدمات لاعب الوسط العُماني حسن الحضري، والمدافع جفين البيشي الذي لا زال يواصل برنامجه العلاجي.

أما التعاون فهو أفضل حالاً، حيث يحتل المركز الخامس بـ32 نقطة، والبقاء لم يعد من اهتماماته، بل باتت عينه على مقعد في دوري الأبطال الآسيوي، وهذا ما يضع للفوز أهمية أكبر، علماً بأنه فاز ذهاباً بهدفين لهدف.

وسيبحث المدرب توفيق روابح عن البديل المناسب للاعب بدر الخراشي الموقوف بالبطاقة الصفراء الثالثة، وخياراته لن تخرج عن الثنائي صالح المحيميد وثامر المشيقح.

وهناك تاريخ كبير بين الفريقين اللذين يفصل بينهما شارع واحد في المدينة، حيث تواجها في دوري المحترفين 9 مرات تقاسماها بين ثلاثة انتصارات لكليهما وتعادل بالمثل.. وفي مجمل المواجهات التاريخية بين الغريمين التقيا 89 مرة في مختلف البطولات المحلية، فاز الرائد في 43 مباراة، فيما انتصر التعاون في 23 مباراة، وتعادل الفريقان بمثلها.