رعاية الشباب تحيل جمجوم وكعكي وأنمار إلى التحقيق

كشف أحمد الروزي، مدير مكتب رعاية الشباب في مدينة جدة السعودية، تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في المشاجرة التي دارت أحداثها بنادي الاتحاد بين عادل جمجوم، نائب رئيس النادي، وعضوي الشرف أنمار حايلي وأحمد كعكي.

وأكد الروزي أن الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب، كلّفه شخصياً بدراسة وإرسال تفاصيل ما حدث لجمجوم في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد تأكيد الأخير أن طرفاً مجهولاً اعتدى عليه جسدياً، ورواية كعكي أنه طلب معرفة مصير دعمه المفقود (مليون و750 ألف ريال).

وقال الروزي لـ"العربية.نت": "ظهرت عدة روايات، الأولى أن هناك محاولات من كعكي والحايلي لمعرفة مصير الدعم المالي، بينما قال جمجوم إن شخصاً طلب استقالته ومن ثم اعتدى عليه". وأضاف مدير رعاية الشباب بجدة: "كلفني الأمير نواف بن فيصل بمعرفة المسببات وماذا حدث تحديداً، بناء على تلك الحادثة وسنبحث عن المعلومات الصحيحة من كل الأطراف".

وأعلن الروزي عن موعد بدء عمل اللجنة التي ستجتمع بالأطراف الثلاثة وأخذ أقوال الشهود، وتم تحديد يوم الأحد ما بعد المقبل موعداً لبدء التحقيق، إذ تعذر البدء خلال الأسبوع الماضي بسبب سفر جمجوم وكعكي إلى خارج البلاد.

ولفت الروزي إلى أنه في حال رفع عضو الشرف أحمد كعكي شكوى إلى رعاية الشباب؛ فإن الأخيرة ستحولها تلقائياً إليه بمكتب جدة. كما حدث عندما رفع جمجوم شكوى إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي ترغب في وضع حدٍ لهذا الموضوع.

وكان كعكي أكد لـ"العربية.نت" أنه بصدد إرسال خطاب إلى رعاية الشباب للاستفسار عن مصير الدعم المالي الذي قدمه لنادي الاتحاد، وعن الطريقة التي صرفت بها الأموال"، علماً أن كعكي يطالب بالاطلاع على الشيكات والحوالات البنكية التي تخص الدعم المالي، بعدما راجت أنباء عن اختفاء هذه الأوراق من النادي.