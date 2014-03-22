فضائح اللاعبين

شفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دراسة حول الحياة الشخصية للاعبي الدوري الإنجليزي، والتي أظهرت أن 33 % من هؤلاء اللاعبين يطلقون زوجاتهم في العام الأول للاعتزال، و40 % منهم يعلنون إفلاسهم بعد 5 سنوات من لعب آخر مباراة، و80 % يعانون من هشاشة العظام.

ـ وقالت الصحيفة: إنه بعيداً عن الجاذبية والفتنة والأضواء التي تسلط على نمط حياة لاعبي كرة القدم، فإن حقيقة اللاعبين خارج البساط الأخضر بعد الاعتزال تكون محزنة تماما، فهي حياة دون حساب لهذا الكم من الملايين في البنوك أو الممتلكات الخاصة ذات القيمة والسيارات الفارهة.

ـ وأكدت الدراسة الجديدة التي أجرتها جمعية Xpro الخيرية الخاصة بلاعبي كرة القدم المحترفين والتي شملت أكثر من 700 لاعب معتزل، أن حياة اللاعب تكون حافلة بالمشاكل بعد الاعتزال، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى السجن.

ـ وأظهرت الجمعية أن 33 % من اللاعبين يطلقون زوجاتهم في العام الأول للاعتزال، و40 % منهم يعلنون إفلاسهم بعد 5 سنوات من لعب آخر مباراة، و80 % يعانون من هشاشة العظام، ولا أتصور أننا بعيدون عن هذا الواقع الأليم لبعض اللاعبين السعوديين.

ـ فهناك لاعبون يعيشون بيننا تحت خط الفقر وفضلوا الصمت لأننا نعيش في مجتمع قائم على الستر والحياء وكلمة (العيب) وظروف هؤلاء اللاعبين المادية سيئة جداً بدون أدنى دراسة أو اطلاع على رأسهم أنيق الأهلي وهداف الاتحاد ورادار الأخضر ونجم الوحدة الأسمر وثعلب الملاعب وغيرهم.

سحبة عيد

ـ ضحكوا وصفقوا على سحبة مدافع النصر محمد عيد من قبل مهاجم فريق الشباب ولم يضحكوا على لاعبي فريق سباهان الايراني الذي ميزانيته تساوي ميزانية أندية الدرجة الثانية ماذا فعل بدفاع فريقهم بعد أن صال وجال وعلى المرمى مال.

ملفات الأهلي

ـ هل يعقل أن يتم استقبال ملفات المرشحين الراغبين في دخول الانتخابات لتولي رئاسة النادي الأهلي من قبل المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء شرف النادي الأهلي في هذا الوقت بالتحديد ومتى؟ والفريق يستعد للمشاركة في كأس الملك معقولة يا أبناء الراقي؟

خمسة وخميسة

ـ قال رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد "إن نادي النصر أضيفت له خمس نقاط أمام فريقي الشباب والعروبة"، والسؤال لرئيس الهلال ماذا عن مباراة الأهلي في الدور الأول وإهمال الحكم مرعي العواجي من احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، وماذا عن مباراة العروبة في الدور الثاني والتي مدد حكم المباراة خليل جلال الوقت خلالها ليظفر الفريق الأزرق بالفوز؟

اتحاد المساكين

ـ ماذا ينتظر جمهور الاتحاد المسكين والعاشق من فريق يشرف عليه أربعة مدربين خلال سبعة شهور ولاعبين تجاوزوت أعمارهم 33 عاماً لعباً وأداءً وفكراً وهو يشارك في دوري أبطال آسيا؟ أتمنى ألا يصدم الجمهور الاتحادي بعودة اللاعب المخضرم محمد نور في المستقبل.

غلاب الوحدة

ـ نتائج دوري الدرجة الأولى تصب في صالح نادي الوحدة من أجل العودة والصعود من جديد للدوري الممتاز، بينما الفريق يتراجع أداؤه ونتائجه والرئيس الخلوق والمشرف المحترم أرجعوا الأسباب إلى المدربين واللاعبين ونسوا أن بالنادي متورثين لن يغادروا إلا بتدمير هذا النادي العريق.

*نقلا عن صحيفة الرياضية