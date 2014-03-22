فينغر يبحث عن الفوز على تشيلسي بمباراته الـ"1000"

يخوض آرسن فينغر مباراته الألف مع فريقه آرسنال اليوم وستكون أمام تشيلسي، الجار اللندني، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وسبق المباراة تكريم إدارة النادي لمدرب فريقها الفرنسي مع وصوله إلى الألفية الأولى بعد 18 عاماً من المعارك الكروية، وهو ما لم يتخيله أحد عندما التحق فينغر بآرسنال كمديره الفني عام 1996.

ومع نهاية العقد الاول على رأس إدارة الفريق نال ألقابه، وتخلص فيما بعد من ديون النادي وبنى ملعباً جديداً، وأصبح من المدربين القلائل الذين حققوا عائدات مالية كبيرة من بيع لاعبين بارزين في صفوفه وتعويضهم بمواهب جيدة أقل تكلفة لتأمين استمرار أفضل للفريق، وربما لعبت شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية التي حصل عليها في فرنسا دوراً في اتخاذ قرارات مالية صائبة للنادي أخفق فيها جلّ المدربين.

ولم يحقق آرسنال أي تتويج منذ 2005، والبعض يتساءل: متى سينفد صبر إدارة آرسنال لإقالته استجابة لضغوط المشجعين؟ فيما لا يبدو أن يمنح جوزيه مورينيو نظيره الفرنسي فرصة للفوز في هذا الاختبار الصعب.