هجر يصعد إلى الممتاز.. والخليج والوحدة انتظار

صعد فريق هجر إلى دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين بعد فوزه على فريق الجيل 2-1 ضمن الجولة الـ28 من دوري ركاء للمحترفين وأحرز أهداف الفريق الصاعد خالد الرجيب وفيصل الجمعان.

واطمأن الهجراويون على رصيدهم النقطي الذي وصل إلى 54 نقطة، وبذلك يعتبر أبناء الأحساء قد نالوا بطاقة أولى وتبقت ثانية يتنافس عليها كل من فريق الخليج (51 نقطة) وفريق الوحدة (46 نقطة).

وفي الجولتين المقبلتين، سيسافر الخليج إلى المدينة المنورة لمقابلة أحد، ومن ثم يستضيف الشرقاويون على ملعبهم فريق القادسية. أما أبناء الوحدة، سيلعبون الجولة ما قبل الأخيرة في مكة أمام فريق أبها وفي المرحلة الأخيرة يسافر الفريق المكي مسافة 400 كيلومتر لمقابلة الأنصار بالمدينة.

آخر مرة لعب فيها الهجراويون في الدوري الممتاز كانت الموسم الماضي 2013، أما فريق الخليج فكانت آخر زياراته إلى الممتاز عام 2007، ولن ينسى الوحداويون هبوطهم الشهير عام 2012 بعد قضية التلاعب الشهيرة.