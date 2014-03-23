اتحاد الكرة: الأرجنتيني بيلسا ليس متاحاً للتدريب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اتفاقه على استقدام المدرب الأرجنتيني العالمي مارسيلو بيلسا بالتعاون مع إحدى الشركات الرياضية المتخصصة.

ويأتي حضور الأرجنتيني من أجل إلقاء محاضرات فنية على مدربي المنتخبات الوطنية السنية ومدربي أندية الدرجة الممتازة "الفئات السنية"، فيما تحمل المحاضرة اسم البرنامج التكويني المهني للاعبي كرة القدم المحترفين.

وستكون المحاضرات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة السعودية الرياض، فيما تم توجيه الدعوات إلى مدربي كرة القدم في الأندية وجميع المهتمين بشؤون التدريب.

وتساءل ناشطون مساء أمس عن سبب زيارة بيلسا نادي الهلال ولقائه مع الإدارة الزرقاء، وربط البعض إمكانية تدريب بيلسا الفريق خلفاً لمدرب الهلال سامي الجابر، خاصة بعض تواضع نتائج الفريق. يذكر أن بيلسا درّب منتخب الأرجنتين وفريق تشيلسي بجانب فريقي إسبانيول وبيلباو الإسبانيين.