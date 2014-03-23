النصر بطل الدوري السعودي 2014 إلا نقطة

تضاعفت آمال النصر في نيل لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 1995، وقاد البرازيلي إيلتون فريقه إلى تحقيق فوز عريض على الاتحاد 3-1 أمام نحو 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب الملك فهد في العاصمة الرياضة، وزاد النصر رصيده إلى 63 نقطة قبل انتهاء البطولة بمرحلتين، علماً أن النصر بحاجة إلى نقطة لتأمين الفوز رسمياً باللقب.



وجاء فوز النصر بفضل مجهودات البرازيلي رودريغيز إيلتون الذي أحرز ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول (22 و30 و45)، ما منح "أصحاب الضيافة" أفضلية النتيجة حتى انتهاء المباراة، وفي المقابل لم يفلح المدرب المحلي خالد القروني في إجراء ما يكفي من التعديلات على تشكيلة الاتحاد التي خاضت المباراة، وظهر الفريق عاجزاً عن فرض سيطرته على منتصف الميدان، مكتفياً بهدف شرفي سجله مختار فلاتة من ركلة جزاء (75).



وفي الجانب الآخر من الصراع على اللقب، بات الهلال بحاجة إلى معجزة للعودة مجدداً والفوز باللقب، إذ يتوجب عليه انتظار خسارة النصر في مباراتيه المقبلتين أمام الشباب والتعاون، فضلاً عن مهمة أخرى تتمثل في نجاح المدرب سامي الجابر ولاعبيه في تحقيق الفوز على النهضة والفتح وتقليص فارق الأهداف مع المتصدر البالغ عشرة أهداف.



وتمكن الهلال من تحقيق فوز صعب على ضيفه الشعلة 2-0 أمام نحو عشرة ألاف متفرج في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وافتتح سالم الدوسري النتيجة من خلالا تسديدة قوية (30)، قبل أن يضاعف ناصر الشمراني الغلة بهدف ثان، مستفيداً من انفراده بحارس مرمى الشعلة (82)، وزاد الهلال رصيدة النقطة 57 وبقي ثانياً، بينما تجمد رصيد الشعلة عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر



وفي مدينة جدة (غرب السعودية) أنتهت مباراة الأهلي والشباب بالتعادل 1-1، وأقيمت المباراة في ملعب الملك عبد العزيز في ضاحية الشرائع، وأحرز البرازيلي رافينيا (20) هدف التقدم لفريق الشباب، فيما عادل للأهلي البرتغالي لويس ليال (32)، وفي آخر مباريات الجولة تمكن بطل الدوري الفتح من الفوز بصعوبة على الاتفاق 2-0 بهدفي حمدان الحمدان والبرازيلي خوسيه إيلتون، وأضاع الاتفاق ركلة جزاء نفذها المهاجم بابا ويغو.