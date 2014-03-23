ديربي القصيم ينتهي سلبيا.. والنهضة يودع الممتاز

انتهت مباراة الرائد والتعاون بنتيجة سلبية، ضمن الجولة الـ24 من مسابقة الدوري السعودي، وحضرت الجماهير القصيمية من أجل رؤية ديربي المنطقة إلا أن إضاعة الهجمات والحذر الزائد كانا عنوان المباراة العاشرة بينهما على صعيد الدوري.

التعادل أشبه بالخسارة لفريق الرائد، حيث ظل في المركز قبل الأخير خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 25 نقطة، بينما رفع التعاون رصيده إلى 33 نقطة.

في الشوط الأول حرص الفريقان على التنظيم الدفاعي وتسبب ذلك في انحصار اللعب معظم فترات هذا الشوط وسط الملعب، إضافة التمريرات المقطوعة. وفي الشوط الثاني جازف المدربان بالأوراق الرابحة وكان الجبرين والدرويش مصدرا خطر للفريق الأحمر، بينما كان إيفولو بمفرده يشكل خطرا للتعاونيين.

وأضاف الفيصلي ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده ليصبح 28 نقطة بعد الفوز على ضيفه نجران بهدف نظيف. في المقابل تجمد رصيد نجران عند النقطة 25 ليظل في دائرة الخطر. فيما هبط النهضة رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله مع ضيفه العروبة لتنتهي مباراتهما بالتعادل 2-2.