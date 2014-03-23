واين روني يلفت الأنظار بهدف مذهل

أحرز واين روني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفا رائعا من منتصف ملعب أبتون بارك أمام فريق ويست هام يونايتد، وجاء هدف صاحب الـ28 عاما في شباك المضيف يوم السبت ضمن بارك الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وأرسل روني كرة على بعد "53 مترا" وبسرعة "67 كم" في الساعة، مستغلا تقدم حارس ويست هام أدريان سان ميخيل، وسط تصفيق وإعجاب كبيرين من النجم المعتزل ديفيد بيكام الذي شاهد المباراة من منصة الملعب.

وتحدث مدرب الفريق ديفيد مويس عن هدف روني فقال: "روني استعاد ذكريات هدف نجم الفريق السابق ديفيد بيكام في موسم 1996 -1997، فهو أحرز هدفا لا يحرزه أي لاعب". وأشار مويس إلى أن الهدف الذي أحرزه روني من منتصف الملعب، يحتاج لموهبة ربانية، وهي ما تتوافر في روني بشكل ملحوظ على حد وصفه.



وتحدث روني عن هدفه قائلا: "الهدف واحد من أفضل أهدافي، لا أقول إنه المفضل لي ولكن عندما أسجل مثل هذه الأهداف، فإن الأمر رائع لي وللفريق". يذكر أن روني سجل هدفين لليونايتد في الدقيقتين الـ7 و33 ليحصد الشياطين الحمر ثلاث نقاط غالية، رافعا رصيده إلى النقطة 51 محتلا بذلك المركز السابع في جدول الترتيب.