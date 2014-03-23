فيصل بن تركي: الدوري نصراوي وهذه حقيقة الغامدي

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، أن ناديه اقترب من تحقيق بطولة الدوري السعودي بنسبة 90%، فيما أبقى النسبة المتبقية إلى الجولتين المقبلتين أمام الشباب والتعاون.

ونفى الأمير فيصل إبعاد الظهير الأيمن خالد الغامدي إلى التدريبات الانفرادية، وشدد على أنه يتدرب مع زملائه في التدريبات الجماعية، مؤكدا أن تركيز اللاعب الشاب بدا مشتتا بسبب الأحاديث الإعلامية، ومشيرا إلى اتفاقية إلزامية سيتم تطبيقها في حال أراد البقاء في الفريق الأصفر.

وقال فيصل بن تركي بعد نهاية مباراة النصر والاتحاد التي انتهت بفوز فريقه 3-1: "تبقت لنا مباريات مهمة ونحن ساعون إلى تحقيق ست نقاط أمام الخصوم، عملنا عملا كبيرا من لاعبين مرورا بمجلس الإدارة، نقاط الاتحاد كانت ثمينة، الشوط الأول كان الفريق ممتاز، وانخفض الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن أهم شيء النقاط كاملة".

وتحدث الرئيس الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى النصراويين عن مصير مدرب الفريق الأروغوياني كارينيو، فقال: "نحن نفكر في ما تبقى من مباريات وحتى الآن نحترم قرار المدرب بعدم الحديث معه حول التجديد والباب مقفل حاليا، ننتظر إلى نهاية الموسم وبالنسبة للعروض فهي تخص كارينيو، نتمنى استقراره لأنه قدم مباريات كبيرة ومستويات مميزة الفترة الماضية".

وختم فيصل بن تركي حديثه لـ"القناة الرياضية السعودية" عن النجم محمد نور، إذ يرغب رئيس متصدر الدوري، بقاء صاحب الـ36 عاما في مدينة الرياض، وعدم العودة إلى مدينة جدة مع فريق الاتحاد، وقال ابن تركي بالحرف الواحد: "إذا محمد يريدنا مرة، فنحن نريده عشر مرات".

