مورينيو: مكالمة زوجتي أهم من مباراة آرسنال

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، سرّ تركه دكة الفريق قبل نهاية مباراة آرسنال التي انتهت بسداسية زرقاء نظيفة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

واستغرب جمهور ملعب ستامفورد بريدج خروج مورينو قبل نهاية المباراة، وأخبر الـ"سبيشل ون"، هيئة الإذاعة البريطانية بالسبب: "لقد كانت المباراة منتهية وزوجتي كانت تريد مني إبلاغها بنتيجة اللقاء، لأنها لم تشاهده على شاشات التلفزيون، لذلك غادرت الملعب لإجراء مكالمة، وإبلاغها بفوز تشيلسي، كان لدي شك، ولكن إذا استطعت إبلاغها بنتيجة المباراة قبل نهايتها، أعتقد أنه أمر جيد".

وبالرغم من فوز البرتغالي وفريقه اللندني بسداسية إلا أنه يرى نفسه بعيداً عن بطولة الدوري رغم تصدره برصيد 69 نقطة على لائحة ترتيب البريمرليغ، بينما تراجع آرسنال للمركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 62 نقطة.