يكفي تشويها للهلال..!

ما يقدمه الهلال هذا الموسم هو تشويه للزعيم وتفريط بهيبته التي صنعها على مدى تاريخه والهلال المؤسسة الرياضية العملاقة أصبح اليوم أملاكاً خاصة بصوت واحد ورأي وحيد فيما بقية الهلاليين كباراً وصغاراً يكتفون بمشاهدة الزعيم وهو يسير (من جرف لدحديرا). صفقات محلية وأجنبية مضروبة والكوتش سامي يشخص الداء لكنه لا يعالجه، فالهلال ينزف والكوتش يخرج بعد كل مباراة ليقول خسرنا بأخطاء فردية. نعم يا كوتش نحن معك في أن الأخطاء الفردية وراء نكسة الفريق لكن لماذا لم تصححها وإن كنت قد عملت على تصحيحها واللاعب لا يتطور لماذا الإصرار على مشاركته؟ ثم أن الأخطاء الفردية ليست هي كل شيء بالهلال فأمام السد تقدم بهدفين ومع ذلك كنا نشاهد حتى قلبي دفاع الهلال داخل خط الستة لمرمى السد لترتد الكرة ويسجل السد التعادل. هذه الوضعية الفنية التي لم نشاهدها حتى في أفلام الكارتون ماذا تقول عنها ياكوتش؟. هل هي خطأ فردي أم تكتيكي؟!. الحقيقة أنه خطأ فردي وتكتيكي من المدرب وحتى لو كان تصرف ذاتي من اللاعبين يظل المدرب هو المسؤول. وبقاء الشلهوب وكاستيلو وياسر القحطاني أساسيين رغم تواضع مردودهم الفني هل هذا خطأ فردي أم تكتيكي؟!.. ألأكيد أنه خطأ فردي وتكتيكي أيضاً من المدرب!. والطريف أننا نقرأ عنواناً يقول (الهلال يغلق ملف الآسيوية ويفتح ملف الدوري) مع أن الملف واحد كما هو المستوى واحد والنتائج واحدة فالهلال ليس مجموعة ملفات فنية، بل هو كتاب مفتوح راقب نيفيز وتصيد أخطاء المدافعين في تطبيق التسلل وكن قريباً من حارس المرمى لاستثمار هداياه لتفوز على الهلال بالراحة. أحترم جهد الأمير عبدالرحمن بن مساعد وأقدر خبرة سامي الجابر لكنهما ميدانياً لا يقدمان العمل المطلوب والمأمول فالتصحيح غائب رغم (كومة) الأخطاء الإدارية والفنية لذلك الهلال بحاجة للتغيير لوضع حد للتشويه الحالي الذي هبط بمستواه وأفقده هيبته وهز من كبريائه. رديف الهلال هل يتوج النصر؟! رغم الانطلاقة المبكرة لفريق النصر نحو صدارة الدوري ورغم البدايات الباهتة لمنافسيه الهلال والشباب والاتحاد ومع النقاط الحاسمة التي منحته إياها أخطاء التحكيم وخاصة في مبارياته أمام الشباب والعروبة والرائد إلا أن النصر ظل عاجزاً عن حسم الدوري مبكراً واهتز معنوياً وفنياً بعد رباعية الهلال ثم خروجه أمام الشباب في كأس الملك. واليوم يواجه النصر فريق الاتحاد المنتعش مع القروني في مباراة صعبة على النصر الذي يعيش القلق رغم فرص التتويج العديدة المتاحة أمامه ومصدر القلق والخوف هو أن تستمر حالة التتويج الحاضر الغائب وتمتد فترة الانتظار إلى الجولتين الأخيرتين أمام الشباب والتعاون أو أن يقدمها الهلال هدية للجار إذا ما قرر الجابر اللعب بالفريق الرديف أمام الشعلة اليوم. بطولة الدوري النصراوية تنتظر إما أن يحسمها النصر بنفسه أو يقدمها الهلال له على طبق من ذهب. اختار ولا تحتار! رئيس الهلال يقول سيفرح الهلاليون نهاية الموسم وسننجح آسيوياً فهل هذا يعني.. ثقة الرئيس بأن الفريق سيفوز بكأس الملك وسيستمر في المنافسة للفوز بالآسيوية! أم أن الرئيس سيعلن استقالته في نهاية الموسم إذا لم يفرح الهلاليون ببطولة! أم أن الرئيس يحلم! وسع صدرك! ** الإعلاميون النصراويون أشادوا بموقف محمد حسين عندما جدد للنصر بدون شروط وتناسوا أن اللاعب يلعب للنصر في زمن يفترض أنه أعتزل فيه اللعب! ** يعني في كل الأحوال هو الكسبان! ** ارجع لتاريخ دورات الخليج إذا تبي تعرف أكثر! ** الشلهوب بات لاعب الربع ساعة الأخيرة من المباراة أما أكثر من هذا فهو تجني على تاريخ اللاعب! ** يخسر من الاتحاد ويتعادل مع الشباب ويفوز على التعاون ومبروك الدوري! ** أو يتعادل الهلال مع الشعلة ويخسر من الفتح ومبروك الدوري! ** أو......... ومبروك الدوري! ** أو أي نتائج ومبروك الدوري! ** كل ها لفرص ومع ذلك عندهم شك في حسم الدوري ! ** تدري من هو (شين وقوي عين) هو دفاع الهلال الذي يعاني من عدم التنظيم ومع ذلك يطبق التسلل! ** في هدف السد الثاني من الكرة المرتدة الظاهر كان مدافعي الهلال والمحاور يتسوقون في الدوحة! ** عبدالعزيز الدوسري النجم المهاري يعجز عن صناعة كرة واحدة في المباراة ويهدد مرمى فريقه بمرتدات كراته المقطوعة!

*نقلا عن صحيفة الجزيرة