يوم ملكي خالص يا شباب..!

..اليوم أقدر أسميه اليوم العالمي لكرة القدم فمن بعد العصر حتى الساعات الأولى لفجر الاثنين ونحن محاصرون بمباريات من العيار الثقيل في كرة القدم....!!

....الروزنامة مزدحمة على صعيد الدوريات الاوربية والعربية والخليجية ولكم حرية التنقل ما بين ملعب وآخر بزر قد لا يهدأ من كثر الذهاب به مرة يمينا ومرة شمالا ومرة على رأي اسير الشوق غرب الوجود ومطلعه وحذاري من التعصب....!!

...ما يهمني ويهم ربعي الملكيين هي معركة الدوري الاسباني ومعركة الشرائع فهنا لنا قلب وهناك اتجاه قلب وكل العواطف تؤدي الى الاهلي وريال مدريد....

....البرشلونيون والذين نحترم محبتهم للبرسا وميسي عليهم اليوم ان يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية مثل ما تقبلنا تعادلهم معنا في اكثر من مناسبة....!!

...هي بلاشك سهراية عالمية فيها ما فيها من التحديات وبها ما بها من حكايات جعلت العالم يمنحها المواجهة الاكثر مشاهدة على سطح الكرة الأرضية....!!

....اما في الشرائع فثمة لقاء للتاريخ بين الاهلي والشباب قد اجد من خلاله ما يمنحي متابعة الملكي الآخر ببال مرتاح خال من اي من المنغصات ....!!

...وان حدث في الحالتين شيء من اشياء كرة القدم فروحنا رياضية قد نقبل تعادلا من هنا وفوزا هناك وفي نهاية المطاف لن اترك عشاق برشلونة في حالهم ففي القائمة ذكريات لن انساها للعزيزين فيصل ابو اثنين وحمد الصنيع....!!

....طبعاً لن أتخطى المباراة الاهم في دوري عبداللطيف جميل والتي تجمع النصر والاتحاد تحت عنوان النصر يهم النصر والخسارة لن تحرك الساكن في الاتحاد والاسباب كثيرة ....!!

....الا ان الهلال سيتابع هذه المواجهة وحلمه فوز الاتحاد نعم فوز الاتحاد او على الاقل تعادله مع ايماني التام ان المباراة محسومة للنصر كما هو الدوري وان سألتموني لماذا لن اجيب ففي حوار بهذا الشكل تحضر كرة القدم ويغيب المنطق. «هل فهمتم شيئا»...؟

....وفي بقية الدوريات ربما يكون ثمة ما يبهر وربما يكون هناك ما يحيل اللعبة الاكثر اثارة على المعاش لانها اخلت بثوابتها في كثير من الحالات ومن ضمن اخلالها بثابت من ثوابتها هو تمردها على يونايتد في انجلترا والكوكب في الخرج الذي هبط للدرجة الثانية في وقت كنت أنتظر عودته لدوري جميل لاسيما وان تعاطفي معه ليس لانه قدم لنا شائع النفيسة ولكن لان رئيسه الزميل دباس الدوسري ...!

.....ودي اتحدث عن البايرن لكن فارق ٢٣ نقطة بينه وبين الوصيف الى قبل مباراة امس جعلني ابحث عن غيره لا لشيء ولكنه افقد الدوري الالماني متعته وفي كرة القدم المتعة في تعدد المنافسين واستمرار المنافسة....!!

.....ليس عيباً ان تخسر في كرة القدم او اي رياضة اخرى ولكن العيب ان تخسر نفسك لمجرد ان فريقك خسر....

....من فرض الشرائع على مباراة الاهلي والشباب هو من فرض على المواجهة الحكم الاجنبي أخاف أتكلم ويغضب صديقي الذي سلمهم الجمل بما حمل وهو يعرف ان المعني بكل هذا ضرب علاقته بناد هو من أوجده رياضيا وبه كبر حتى رأس الاتحاد....!!

*نقلا عن صحيفة عكاظ