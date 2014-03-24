السعودية تحفز منتخبها بربع مليون للاعب مقابل "آسيا"

أكد عدنان المعيبد، رئيس اللجنة المالية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب الأول سيحصل كل لاعب منهم على مبلغ 250 ألف ريال في حالة تحقيق بطولة كأس أمم آسيا، و300 ألف ريال في حالة الوصول لربع نهائي كأس العالم، وذلك حسب التعديل الجديد للائحة المكافآت والتي ستعرض على مجلس اتحاد كرة القدم خلال الأيام القادمة.

وقال المعيبد لـ"العربية.نت": "التعديل الذي قمنا بإجرائه وسنعرضه على مجلس إدارة اتحاد القدم، وهو ليس تخفيضاً للتكاليف مثلما يظن البعض، بل هو تنظيم لأوجه الصرف"، وزاد: "قمنا بتعديل بند المكافآت وقسمت على حسب البطولات والمباريات، فالبطولات الرسمية تكون مكافآتها أعلى من نظيرتها غير الرسمية وذلك لرفع سقف طموحات اللاعبين".

وشرح المعيبد لائحة المكافآت الجديدة قائلاً: "ستكون مضاعفة المكافآت بشكل منظم، فعلى سبيل المثال عندما يفوز المنتخب في مباراة ويتبعها بأخرى خارج الديار فكل لاعب يستحق مكافأة الفوز مضاعفة بالإضافة لما نسبته 50%"، وزاد: "اللائحة الجديدة تضع مباريات كأس العالم أو تصفياتها التأهيلية وكأس أمم آسيا كأعلى أرقام المكافآت التي يحصل عليها اللاعب، أما البطولات الأخرى فستكون مكافآتها أقل، ومهما كانت البطولة ستعامل بنفس النظام الذي تُعامل به بطولة كأس الخليج كونها غير معترف بها رسمياً".

وأشار المعيبد الى أن اللائحة تتضمن مضاعفة مكافأة كل دور من بطولتي أمم آسيا وكأس العالم، ويقول: "مكافأة الفوز بدوري مجموعات كأس أمم آسيا ستكون مضاعفة لمكافأة التأهل، وسيكون الفوز بكل مباراة من دور خروج المغلوب مضاعفاً لكل مباراة سبقتها حتى الفوز بالكأس والتي ستكون مكافأتها 250 ألف ريال، وذلك ينطبق على كأس العالم، ومكافأة الوصول لربع نهائيه تساوي 300 ألف ريال".

واستبعد المتحدث باسم اتحاد القدم أن تسبب تلك اللائحة عبئاً على ميزانية اتحاده، قائلاً: "القيادة الرياضية لن تبخل على الاتحاد في سبيل تحقيق نتائج رياضية جيدة، فعندما نشاهد منتخبي نيجيريا وغانا يتنافسا في أدوار كأس العالم المتقدمة ونحن من سبقهما للوصول عام 1994، ندرك أننا تأخرنا وعلينا مضاعفة الجهد إداريا وفنياً للوصول للمرحلة التي ننشد".