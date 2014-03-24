الكرة الإسبانية كما هي

منذ أيام وصوت “قمة العالم الكروية” بين برشلونة وريال مدريد في ملعب “سنتياغو برنابيو” هو الأعلى، والحديث عن مواجهتهما لا يتوقف، وبعيداً عن رباعية البرشا البارحة، وفوزه المتكرر على الريال، والتصريحات التي ستستمر لأيام رغم نهاية النزال.

“كلاسيكو الكرة الإسبانية” يستحق اهتمام العالم أجمع، وليس الجماهير الإسبانية لوحدها، والدليل الاهتمام الإعلامي والجماهيري المحلي المكثف بمواجهة من العيار الثقيل جداً.

أجزم أن المرحلة التي وصلت إليها هذه المواجهة لم تصلها بين يوم وليلة، وإنما نتيجة تراكم تنافسي كبير استمر على مدى عقود طويلة، وأسفر في النهاية هذا “الكلاسيكو الألماسي” الذي لا يتوفر إلا في مواجهات البرشا والريال فقط.

عندما كنت ولا زلت أردد أن “كرة القدم تتكلم إسباني” يدعمني في ذلك تواجد المنتخب الإسباني على رأس قائمة المنتخبات العالمية منذ سنوات، إضافة إلى تواجد أنديته في قائمة النخبة الأوروبية بل في صدارتها.

تأملوا حجم الأموال المصروفة على قائمتيّ برشلونة وريال مدريد مقابل استقطاب نجوم أو الحفاظ على آخرين تصل قيمة عقودهم إلى ما يزيد على مليار ونصف يورو، وهو ما يوازي حجم قيمة احتياطي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

قائمة أفضل لاعبي العالم منذ سنوات لا تتجاوز برشلونة ومدريد، حتى مدربيهما غالباً ما يكونا في قائمة الأفضل، كما أن أرباحهما السنوية باتت من ضمن الأعلى عالمياً أيضاً.

التجربة الإسبانية بكل أطرافها وأبطالها وصانعيها تحتاج إلى توقف طويل، فيه من التمعن والدراسة الكثير، فهذا المنتخب لم يصل إلى مراحل متقدمة في نهائيات كأس العالم إلا في الدور ربع النهائي فقط في أكثر من مناسبة سابقة قبل أن يصل إلى أفضل مشاركاته بتحقيق المونديال الماضي.

نحتاج إلى الاستفادة من هذه التجربة استفادة حقيقية، واستنساخ تجربتهم، لأن ظروفهم الاجتماعية تشابهنا كثيراً، فهم شعب اجتماعي جداً وكريم، ويحب كرة القدم، ويسهر كثيراً، ويضع لاعبيهم الكثير من “الجل” لكنهم مبدعون، ونتمنى أن نكون مستقبلاً مثلهم، أليس من حقنا أن نحلم!!

*نقلاً عن عكاظ اليوم السعودية