إيهاب أبو شوشة: أين كان ضمير كعكي عندما كتب بيانه؟

أصدر إيهاب أبو شوشة، أمين صندوق نادي الاتحاد، بياناً للرد على عضو الشرف أحمد كعكي الذي وزع بياناً قبل أيام حول المبالغ التي قدمها لإدارة الاتحاد في فترة تكليف المهندس عادل جمجوم قبل نحو 3 أشهر.

وجاء في بيان أبو شوشة: "بعد أن قرأت بيانه لم أكن مصدقا لما يحتويه من مغالطات مخالفة للحقيقة والوقائع التي يعرفها جيدا أكثر من غيره لدرجةٍ أوصلتني إلى حد الشك في أن يكون أحمد كعكي هو من كتبه أو اطلع عليه قبل نشره. لا أعلم أين كان ضمير الكعكي ومخافة الله وهو يكتب بيانه، وهو الذي كان حاضرا بنفسه أثناء استلام وصرف المبالغ المالية، بل إنه كان يحضر معنا إلى البنك ويستلم صور الشيكات مباشرة من موظفي البنك، وهم أول من يشهدون عليه بذلك وكافة الشيكات حصل على صورها واستلمها في حينه".

وبحسب بيان أمين صندوق النادي فإن بيان الكعكي كان يحتوي على معلومات مغلوطة ويقول: "يبدو أن تأثره بالحملة الفاشلة جعله ينسى أيضا المبلغ الحقيقي الذي قدمه لنادي الاتحاد وليس للأشخاص وهو مبلغ عشرة ملايين وخمسين ألف ريال فقط وليس كما ورد في بيانه بأنها عشرة ملايين ومئة ألف ريال، لأننا ندير عملنا باحترافية كاملة لا مجال فيها للزيادة أو النقصان ولا نقبل إضافة مبالغ ليس لها وجود فعلي في الكشوفات التي حصرت كافة ما ورد إلى صندوق النادي وأوجه صرفه، وذكر أحمد محتسب لم يأت من فراغ، وإنما لأن تلك هي الحقيقة فهو من قام بتوريد مبلغ المليون وسبعمئة ألف ريال لحساب النادي، وأنت تعلم ذلك جيدا كما تعلم أين تم صرف المبلغ".

ووجه أبو شوشة رسالة لعضو الشرف الشاب قال فيها: "ما زلنا غير مصدقين أن يكون أحمد كعكي هو من كتب ذلك البيان لأننا تعاملنا معه فترة طويلة وكان خير معين لنادي الاتحاد على تجاوز أزمته المالية المستمرة حتى هذه اللحظة، متمنين منه أن يعود كما كان وأن لا يلتفت لأصحاب المصالح الشخصية الذين يريدون إبعادك عن خدمة الكيان كما حاولوا ذلك من قبل معنا إلا أنهم فشلوا في مؤامراتهم وسيفشلون دائما وإن غدا لناظره لقريب".