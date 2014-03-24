جماهير بايرن تتسبب بمعاقبة فريقها أوروبياً

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة نادي بايرن ميونيخ الألماني بإغلاق جزء من مدرجات معلب "اليانز ارينا" و10 آلاف يورو، وذلك بسبب سلوك عنصري في مباراته الأخيرة أمام أرسنال ضمن ثمن نهائي كأس دوري أبطال أوروبا.

وسيكون بايرن مطالباً بإغلاق جزء لم يتم تحديده بعد من مدرجات ملعبه عندما يلاقي مانشستر يونايتد هذا الشهر.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت إن جماهير بايرن رفعت لافتة غير مشروعة في مباراة فريقهم أمام أرسنال دون ذكر أي تفاصيل، لكن بعض وسائل الإعلام نشرت صورة للافتة رفعتها جماهير البايرن ضد مواطنها أوزيل.