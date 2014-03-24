رونالدو: الحكام لا يريدون فوز الريال بالدوري

تقمّص كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، شخصية مواطنه جوزيه مورينهو، وذلك بعد أن فتح النار على الحكم الإسباني أونديانو مايينكو، الذي قاد مباراة فريقه أمام برشلونة، والتي جمعت بينهما مساء الأحد في قمة الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشنّ اللاعب الأفضل في العالم لعام 2013، هُجوماً لاذعاً على الحكم الإسباني أونديانو مايينكو، مُتهماً إياه بمحاباة النادي الكاتالوني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن فعاليات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى رونالدو انزعاجه التام من القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، والتي انتهت لمصلحة الفريق الكاتالوني 4-3، مُشيراً إلى أنّ فريق "البلاوغرانا" لم يستحق نتيجة الفوز لولا محاباة حكم المباراة، أونديانو مايينكو.

وأكّد نجم الكرة البرتغالية أنّ مايينكو لم يكن في مستوى مباراة "الكلاسيكو"، لافتاً إلى أنه ارتكب سلسلة من الأخطاء الكارثية؛ دفع فريقه الإسباني ثمنها.

وأشار هدّاف الدوري الإسباني لكرة القدم إلى أنّ ما وجده في مباراة برشلونة كان شيئاً محزناً، مُؤكداً أنه اكتشف في مباراة "الكلاسيكو" أنّ البعض قد أراد مجدداً ألا يفوز فريق العاصمة الإسبانية بالدوري هذا الموسم.

واختتم اللاعب البرتغالي تصريحه المثير للجدل قائلاً: "للأسف الشديد، أصبحت أفهم ما يدور هنا في ملاعب كرة القدم الإسبانية، لقد اتضح للجميع على مدار الخمس سنوات الماضية أن القرارات التحكيمية دائماً وأبداً تتجه نحو طرف معروف للجميع، لكننا سنستمر، وأعتقد أننا سنفوز بالدوري، فقد خسرنا فقط مباراة، ومازال المشوار طويلاً".

وأعاد رونالدو للأذهان ذكريات تصريحات مواطنه جوزيه مورينهو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، والحالي لتشلسي الإنجليزي، الذي أطلق تصريحاً شبيهاً قبل نحو عامين، وتحدث آنذاك عن وجود مؤامرة تتسبب في هزائم نادي العاصمة الإسبانية المتكررة أمام برشلونة.