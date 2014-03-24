فينغر يعد جماهير أرسنال بالرد على "السداسية"

وعد أرسين فينغر، مدرب أرسنال، أنصار النادي الذين لم يفيقوا بعد من هزيمة قاسية أمام تشيلسي بسداسية بأنه سيبذل قصارى جهده "للرد بالطريقة الصحيحة" عندما يواجه سوانزي سيتي على ملعب الامارات غداً.

وبعث فينغر الذي تحدث فقط مع مراسلي التلفزيون في ملعب ستامفورد بريدج ولم يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي قبل المباراة رسالة عبر البريد الإلكتروني الى مشجعي النادي وشرح أفكاره في وقت لاحق في بيان مكتوب أرسله لوسائل الإعلام.

ووصف فينغر تلك الليلة بأنها "كابوس" مكرراً تحمله مسؤولية الهزيمة الثقيلة، مضيفاً "يتعين أن نفكر فيها ملياً لأنها لم تكن المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاشياء في مباراة"، وتابع "كل شيء سار بشكل خاطئ وأخفقنا تماماً يوم السبت لأننا لم نقدم أي أداء"، وواصل الحديث قائلاً: "نحرص على مصلحة النادي ولذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وكانت هزيمة السبت في المباراة رقم ألف لفينغر مع فريقه كانت أثقل خسارة يتجرعها ارسنال في لندن منذ الهزيمة بسداسية دون رد امام وست هام يونايتد في 1960.

وتركت هذه النتيجة ارسنال في المركز الرابع متأخراً بسبع نقاط خلف تشيلسي المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة ويبقى ارسنال متفوقاً بمركز عن غريمه توتنهام الذي تفوق على ساوثامبتون 3-2 يوم الاحد ليضيق الفارق الى ست نقاط مع ارسنال لكنه لعب مباراة اكثر.