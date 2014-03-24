لاعبو الاتحاد: مللنا من تقديم الأعذار

حمل عبدالعزيز تكروني، حارس فريق الاتحاد السعودي، زملاءه اللاعبين سبب خسارة المباراة أمام النصر ضمن الجولة الـ24 من مسابقة الدوري السعودي، وقال حارس المرمى: "لا يمكن لزملائي اللاعبين التهاون، لا توجد أدنى مسؤولية لما حدث اليوم، لعب الفريق كاملا وبلا استثناء من دون روح، يجب أن يستدرك الجميع ما حدث ويعرف قيمة الشعار الأصفر".

وأضاف تكروني: "مستحيل أن نكون مرتبكين أمام 20 ألف متفرج في ملعب الملك فهد بالرياض، لعبنا أمام فريق إيراني يبلغ عدد جماهيره أكثر من 60 ألف متفرج وقدمنا مباراة كبيرة رغم الخسارة، أعتقد أن علينا مراجعة حساباتنا".

وتحدث فهد المولد، مهاجم الاتحاد والمنتخب الوطني، بكل ألم ومرارة عن وضع فريقه الحالي، إذ قال: "لدينا العديد من المشاكل الداخلية في النادي، ننحن نتألم جراء الخسائر، تعبنا من كثرة الاعتذارات الموجهة إلى جمهورنا العزيز، نحن نتأسف، ونتمنى أن نقدم في مستقبل الأيام مستويات أفضل".