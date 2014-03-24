ميسي يقهر ريال مدريد في عقر داره

قاد ليونيل ميسي فريق برشلونة الإسباني إلى الفوز 4-3 على ريال مدريد ضمن قمة الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو بيرنابيو وسط العاصمة البيضاء طرد قائد الفريق الأبيض سيرجو راموس.

وحسم برشلونة الكلاسيكو رقم 227 أمام 86 ألف متفرج، وقبل بداية المباراة وقف اللاعبون دقيقة صمت حداداً على رئيس الوزراء الأسبق أدولفو سواريز الذي وافته المنية اليوم عن 81 عاما.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر أندريس أنييستا في الجهة اليسرى، إذ أطلق كرة قوية في سقف الشبكة هدفا رائعا للتاريخ الدقيقة 7.

وأنقذ البرازيلي مارسيلو ريال مدريد من هدف ثان عندما قطع الكرة من أمام مواطنه نيمار، الذي كان يهم بالتسديد من مسافة قريبة بالدقيقة 19، وعوض بنزيمة إهداره للفرص حين تابع برأسه كرة عرضية داخل شباك برشلونة عند الدقيقة 20.

وحمى وطيس المباراة وتقدم ريال مدريد مجدداً بواسطة بنزيمة نفسه بعد كرة عالية من دي ماريا محور عمليات الفريق الملكي من الجهة اليسرى وتابعها بيمناه في شباك فيكتور فالديز في الدقيقة 24.

وأبى برشلونة أن يستسلم وأدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بعدما غربل نجمه الأرجنتيني بحركات رائعة كل من وقف أمامه وسدد بيسراه واضعاً الكرة على يمين ديجو لوبيز أسفل الزاوية قبل نهاية الحصة الأولى بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني، اشتدت المنافسة وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو للسقوط داخل المنطقة بعد إعاقته من الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فاحتسبت ركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي بنفسه على يمين فالديس بالدقيقة 55.

وارتكب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس خطأ عنيفا ضد نيمار فطرد واحتسبت ركلة جزاء نفذها ميسي بنجاح مدركا التعادل منتصف المباراة وبالتحديد الدقيقة 65.

وعندما كانت الأمور تسير باتجاه التعادل حوصر أنييستا بين لاعبين داخل المنطقة وسقط فاحتسب خطأ ضد تشابي ألونسو وركلة جزاء نفذها ميسي على يسار لوبيز في سقف الشبكة قبل نهاية المباراة بست دقائق.

واستمر ميسي في تحطيم الأرقام القياسية فانفرد بعدد الأهداف المسجلة في الكلاسيكو بين الفريقين بعد أن سجل اليوم هدفه الحادي والعشرين في لائحة الهدافين بعد أن كان يتقاسمه مع الفريدو دي ستيفانو (18 هدفاً). ووقف رصيد ريال مدريد عند 70 نقطة مقابل 69 لغريمه الأزلي برشلونة الذي بقي ثالثا.