تخوف من استبعاد بورتو اليجري من استضافة مونديال 2014

حذر رئيس بلدية بورتو اليجري من احتمال استبعاد المدينة البرازيلية من استضافة مباريات في كأس العالم لكرة القدم ما لم تتخذ قراراً حاسماً هذا الأسبوع حول تمويل المنشآت المؤقتة في استاد بيرا ريو.

وحث رئيس البلدية خوسيه فورتوناتي مجلس المدينة على تمرير قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات ستمول المنشآت المطلوبة أثناء البطولة.

وعارض عدد من أعضاء المجلس هذا الإجراء، لكن فورتوناتي حذر من أنه في حالة عدم التصويت، الثلاثاء، فإن المدينة ستصبح بلا خيارات متاحة.

وخضع استاد بيرا ريو الذي يملكه نادي إنترناسيونال لعملية تحديث من أجل النهائيات ومن المقرر أن يستضيف خمس مباريات بينها مباريات لفرنسا وهولندا والأرجنتين.

وقال فورتوناتي لراديو جاوتشا: "لو لم يتم التصويت على المشروع فلن يكون هناك كأس عالم في بورتو اليجري".

وأضاف: "لا نملك طريقة للحصول على ذلك التمويل. لا توجد خطة بديلة.. لا يوجد سوى خيار واحد".

وستنطلق نهائيات كأس العالم بعد 84 يوماً ولم تقرر بعض المدن البرازيلية حتى الآن كيف ستمول الإجراءات المؤقتة مثل خيم الرعاة والمناطق المخصصة لأفراد الأمن والمراكز الإعلامية.

وقالت السلطات المحلية إنها لن تستخدم أموال دافعي الضرائب.

وتسلط القضية الضوء على متاعب البرازيل لاستضافة البطولة التي تستمر لشهر كامل. ولم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد ثلاثة استادات من أصل 12 استاداً، كما تأخر الانتهاء من مشاريع للنقل العام أو تم التخلي عنها.