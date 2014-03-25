أنشيلوتي: لا أعرف سبب فشلنا أمام الكبار

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم، إنه لا يستطيع تفسير سبب إخفاق ناديه هذا الموسم أمام منافسيه على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ودخل ريال مباراة القمة أمام برشلونة يوم الأحد الماضي بعد فوزه 10 مرات في آخر12 مباراة، لكنه خسر كما حدث أيضاً في الدور الأول في نوكامب أمام الفريق الكاتالوني.

وتسببت الهزيمة 4-3 في سانتياغو برنابيو في ضياع الصدارة من ريال وتراجعه للمركز الثاني بعدما تساوى في رصيد النقاط مع جاره أتليتيكو مدريد الذي يتفوق في المواجهة المباشرة لفوزه ذهابا وتعادله إيابا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "لست سعيداً بذلك. من الصعب شرح ما يحدث في ظل أن الريال يعتبر من أقوى أندية العالم وسنواصل إثبات ذلك حتى نهاية الموسم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كنا نستحق الخسارة في المباراة الأولى أمام أتليتيكو ولم نكن على قدر المنافسة في الشوط الأول ذهاباً أمام برشلونة، لكن بعد ذلك قدمنا أداء متكافئاً في ضيافة أتليتيكو ثم على أرضنا مع برشلونة".

ولو كان الريال فاز على برشلونة لأصبح في وضع جيد لإحراز لقب الدوري لكنه الآن سيكون مطالباً بالتعويض سريعاً عندما يلعب غداً الأربعاء في ضيافة أشبيلية المتألق الذي فاز بمبارياته الخمس الأخيرة بالدوري.

وقال أنشيلوتي: "الأمر لا يتعلق بالبحث عن المسؤول عن الخسارة لإلقاء اللوم عليه. جاءت الخسارة بعد مباريات عديدة لم نتعثر فيها".

وأضاف "في كرة القدم لا يمكن تفسير كل شيء بالبحث عن ضحية. الفريق كان يلعب بشكل جيد قبل الهزيمة وسيعود إلى ذلك بعدها ولدينا نفس رصيد أتليتيكو ونتفوق بنقطة على برشلونة، مباراة الغد ستكون مهمة لنا من أجل التعويض".

وتابع "لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة وارتكبنا عدداً قليلاً من الأخطاء.. سنحت لنا بعض الفرص للفوز".