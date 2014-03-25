إداري الجيش ينفي مفاوضة كارينيو

نفى إسماعيل هاشم، إداري فريق القدم في نادي الجيش القطري، أن تكون إدارة النادي الذي ينافس في دوري نجوم قطر فتحت خطاً للتفاوض مع الأوروغوياني كارينيو مدرب النصر السعودي.

وقال هاشم في تصريحات لـ"العريبة نت": "هذه الأخبار عارية عن الصحة، لم نفاوض كارينيو أبداً، عقدنا مع التونسي نبيل معلول لموسم ونصف وينتهي نهاية الموسم المقبل، ولا نفكر في تغييره أبداً".

ورفض هاشم الإفصاح عن مزيد من المعلومات، مكتفياً بتأكيداته عدم وجود مفاوضات مع المدرب الأوروغوياني.

وكانت أنباء صحافية أكدت أن كارينيو سينتقل للجلوس على العارضة الفنية للفريق القطري بدءاً من الموسم المقبل، وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم وبراتب شهري يصل إلى 300 ألف دولار.

وحقق كارينيو الذي تجاوز عاماً ونصف على رأس الهرم الفني في النصر، كأس ولي العهد وبات على مقربة من الحصول على لقب دوري جميل للمحترفين لأول مرة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، بينما يتصدر نبيل معلول مع فريقه الجيش فرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا برصيد 5 نقاط، ويبتعد عن متصدر دوري نجوم قطر، لخويا، برصيد 9 نقاط في المركز الثالث.