الأرجنتيني بيلسا: الكرة السعودية "مبدعة"

امتدح مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق مارسيلو بيلسا اللاعبين السعوديين، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقده عقب الانتهاء من البرنامج التكويني المهني للاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الثلاثاء: "اللاعب السعودي يمتلك خصائص أساسية ضرورية، مثل القدرة على التصرف في أوقات الصعوبات، والقدرة على التحمل، وهذا شيء إيجابي جدا، ولا يتوفر دائما لدى كثير من اللاعبين، كل الدول تمر بمراحل ضعف وقوة في كرة القدم، لكن الكرة السعودية فيها إبداع".

وأكد بيلسا أنه تلقى عرضاً للعمل في السعودية في فترة سابقة، إلا أنه لم يتمكن من الحضور حينها، وقال: "لا أملك خلفية عميقة عن مشكلات الكرة السعودية، إذا تحدثنا عن الأمور التي يجب مراعاتها لحل ضعف الفرق فهذا يحتاج إلى وقت وتحليل للكرة السعودية، ولذلك لن أتحدث عن شيء لا أعرفه بشكل جيد، نعم عُرض على العمل في السعودية، ولكن لم أستطع الحضور".

ووجّه المدرب الذي يبلغ من العمر 58 عاماً نصيحة إلى المدربين السعوديين، وقال: "إذا أردتم العمل على الصعيد الدولي فعليكم بذل الجهد، وألا ترتكبوا الأخطاء التي تُظهركم بمظهر سيئ أمام العالم، أعتقد أن هذا سيساعدكم لتنتقلوا إلى خارج بلادكم".

يُذكر أن بيلسا ألقى محاضرة في مقر اتحاد القدم السعودي استمرت على مدار يومين عن البرنامج التكويني المهني للاعبي كرة القدم المحترفين، وشهد تفاعلاً كبيراً من المدربين السعوديين وغير السعوديين العاملين في الأندية المحلية، وعلى رأسهم مدير الجهاز الفني لنادي الشباب عمار السويح ومساعد مدرب المنتخب السعودي سيرخيو.