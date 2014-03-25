السعران يشكو النصر لـ"الجهات الأمنية"

قدّم عبدالعزيز السعران، لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي، شكوى ضد إدارة النادي العاصمي لدى أحد مراكز الشرطة بالرياض بسبب تسلمه شيكاً بدون رصيد بقيمة مليون ريال، رغم محاولاته حل الموضوع مع إدارة النادي ولجنة الاحتراف خلال الأشهر الماضية، وذلك وفق ما ذكرته مصادر لـ"العربية.نت".

وبحسب المصادر فإن السعران الذي ترك النصر قبل عام ونصف، يطالب النادي برواتب 8 أشهر، وعده مسؤولو النادي باستلام مليون ريال تمثل مستحقاته المتأخرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكنه لم يجد رداً حينها، ليتجه بعد ذلك الى لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم وقدم شكوى ضد النادي، بيد أنه تنازل عنها بعد وعود شرفيه، مع استلام شيك بتاريخ مؤجل حتى يتسنى للنادي تسجيل لاعبيه، على أن يكون موعد صرف الشيك بتاريخ 26 يناير الماضي.

وعقب مرور أسبوعين على موعد صرف الشيك تداخل السعران مع إحدى الإذاعات المحلية للحديث عن القضية، وتلقى اتصالاً من إحدى الشخصيات الرسمية بالنصر تؤكد له حل الموضوع خلال يومين على حد أقصى، لكنه لم يستطع حتى الآن الحصول على المبلغ ليتوجه لقسم الشرطة ويطلب تحرير محضر بالقضية.

وإذا ما سارت الأمور على هذا السيناريو فإن السعران سيتوجه الى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أسبوعين للإدلاء بأقواله، فيما ستكون جلسة القضية الأولى في المحكمة بعد ذلك التاريخ بأسبوع.

وحاولت "العربية.نت" الحصول على تعليق رسمي من إدارة النصر، لكن جميع من اتصلت "العربية.نت" بهم لم يجيبوا على الاتصالات المتكررة.

وانتقل السعران الى النصر مطلع عام 2012 قادماً من الشباب، إلا أنه لم يحظَ بثقة الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا الذي طالب الإدارة بإبعاده عقب معسكر إعدادي بمدينة برشلونة الإسبانية.