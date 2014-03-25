الكويت والقادسية يشعلان صدارة الدوري الكويتي

تغلّب الكويت المتصدر على ضيفه الجهراء بهدف، والقادسية المتصدر السابق على ضيفه اليرموك 2-1، الثلاثاء، في مباراتين مؤجلتين من المرحلة السابعة عشرة ليصل الأول للنقطة 53، بينما يبتعد عنه القادسية بفارق نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة.

ومنح عبدالله البريكي الفوز للكويت بتسجيله الهدف الوحيد من نقطة الجزاء منتصف الشوط الأول، في الوقت الذي يعيش به الفريق مرحلة من عدم الاستقرار، خصوصاً أن المدرب الروماني يورين مارين أعلن قبل أيام عدم تجديد عقده معه لموسم ثالث، مشيراً الى أنه قدم كل ما لديه للفريق في الموسمين الماضيين، قبل إعلان إدارة النادي عن عودة رادان غاسانين للإشراف على الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وفي المباراة الثانية، تقدم القادسية على اليرموك بهدف حمل توقيع السوري عمر السومة في الدقيقة 29، وبعد ربع ساعة من اللعب بالشوط الثاني نقصت صفوف اليرموك بطرد الإسباني أنتونيو 65، ونجح القادسية في استغلال الموقف لتسجيل هدفه الثاني عبر البديل بدر المطوع 92 في المباراة الأولى التي يخوضها المطوع بعد غياب طويل جداً عن الملاعب بداعي إصابة تعرض لها في سبتمبر الماضي خلال مباراة ودية بين منتخب الكويت ومضيفه الأردني في عمان، وبعد دقيقة سجل أحمد هاني هدف تقليص الفارق لليرموك.