جماهير "جميل" تكسر رقمها القياسي السابق

واصل الحضور الجماهيري في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 2013-2014 تحطيمه للأرقام القياسية، إذ وصل مع نهاية الجولة الرابعة والعشرين إلى أكثر من 800 ألف متفرج متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله موسم 2011-2012 والذي كان قد شهد حضور 796 ألف متفرج مع تبقي أيضاً جولتين على نهاية هذا الموسم.

ومع ارتفاع معدل متوسط الحضور الجماهيري لهذا الموسم بنسبة 35,7% عن الموسم الماضي فقد حفل هذا الموسم أيضاً بأرقام قياسية أخرى منذ البدء في إعلان الأرقام، حيث شهد أعلى حضور جماهيري في جولة واحدة الذي كان في الجولة 21 التي وصل مجموع حضورها 65606 متفرجين وأعلى حضور جماهيري في مباراة واحدة الذي كان في لقاء النصر والهلال والذي حضره 48730 متفرجاً، وذلك وفقاً للأرقام التي تعلن عبر شاشات الملاعب ويرصدها موقع إحصائيات الدوري السعودي.