سجن نائب رئيس اتحاد القدم الكرواتي بسبب التلاعب

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكرواتية أن زيليكو سيريتش، النائب السابق لرئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، عُوقب بالحبس لمدة أربع سنوات اليوم الثلاثاء بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

وقالت وكالة الأنباء إن سيريتش الحكم الدولي السابق عُوقب أيضاً بالحرمان من العمل مع الاتحاد الكرواتي لمدة ثماني سنوات.

وكانت الشرطة ألقت القبض على سيريتش في ديسمبر 2011 ووجهت له اتهامات بالحصول على رشى للتأثير على قرارات تحكيمية في مباراة واحدة على الأقل بالدوري المحلي.

وكان سيريتش يعد في وقت ما من أفضل الحكام في كرواتيا، وكثيراً ما أدار مباريات القمة المحلية بين دينامو زغرب وهايدوك سبليت.

وعانت كرواتيا من فضيحة مراهنات في 2010 تسببت في القبض على نحو 20 لاعباً ومدرباً ومسؤولاً بسبب التلاعب في نتائج مباريات.