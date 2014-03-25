مفتاح الحظ 64

حزينْ، وبعد: جولتان فقط، ولن يبقى لنا شيء ننتظره. لن نجد أحداثاً جديدة نختلف عليها، لن يكون متاحاً أن نخمّن من يفوز ونبتهج في ما بعد أن تخميناتنا فاشلة، لأننا نحب أن نضحك على خيبتنا.

لن نعثر على سعادة مستعارة، عندما يفوز الفريق الذي نرى فيه أنه حقق أحلاماً لا تخصنا، ولكنها لحسن الحظ أحلام لم نتعب في تحقيقها. لن نسمع من يستخف بآرئنا، لو قلنا: إن كرة القدم تربي فينا روح المحاولة، إن كرة القدم والملعب والفريق شكل مصغر للعائلة والفكرة المشتركة. لن نشعر نحن المتأثرين بمناخ الإحباط المنتشر أخيراً بمواساة تأتي في هيئة ثلاث نقاط ليست في جيب حظنا الفقير.

محاولتان، وبعدهما تكتمل لوحة «بازل» المكونة من 16 قطعة، يظهر شكل نهائي للوحة كان واضحاً في بدايتها مربعان، النصر في القمة، النهضة في القاع، وبقية الفرق عاشت تجربة التنقل، قبل أن تثبت في مواقعها التي ربما لا تكون ما تستحقه، إنما الذي حصلت عليه.

بالعودة إلى الخلف، استناداً إلى ثقافة فكرية تقود دائماً للرجوع إلى نقطة البداية، إلى اللحظة المتساوية فيها الفرص، إلى نقطة الصفر بصفتها أول مظاهر العدل، كانت كل الفرق تقف على خط واحد، تحمل في رصيدها الحصة نفسها من النقاط، اللاشيء. ثم بدأت الحكاية، نقطة، نقطة حتى الرقم 63. مهر البطولة قيمته 64 نقطة، وهذه القيمة متغيرة في كل موسم. النصر، لاعبوه وجمهوره والمتضامنون معه، إما حباً فيه، أو كرهاً في منافسه الهلال، سيكون لهم رقم حظ جديد، رقم مميز في ذاكرة من يؤمن بإشارات القدر، أو ربما يكون هذا الرقم مصدر تشاؤم، ولعنة تصيب الفرح قبل أن يكتمل نموه ويخرج للحياة.

الأيام المقبلة بحاجة إلى نقطة واحدة، سيل من الدعوات المتعاكسة يرتفع إلى السماء، من يتمنى أن تأتي هذه النقطة، ومن يتمنى أن تبقى مستحيلة. نقطة واحدة تساوي كل النقاط المسجلة في رصيد النصر، بها تكون للعمل السابق قيمة، من دونها يكون العمل السابق محاولة عقيمة.

مباراتان، وتنتهي ظاهرة: «متصدر لا تكلمني»، تنتهي بأفضل خاتمة ممكنة لحكاية الأمل الأصفر، بالطريقة التي يظهر فيها البطل في آخر مشهد وهو يبتسم، مناقضاً للسائد الدرامي الذي اعتدنا أن يصدمنا بوفاة البطل.