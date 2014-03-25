نزيف ثلاثي الأبعاد في الاتفاق

تخلى فارس الدهناء عن فرسانه فتعثر. أسقط نجومه من سمائه فتقهقر. بحث عن نجوم "مزيفين" فتغير!

ليس هذا هو وجه الفارس. لقد شوهوا ملامحه من داخله بخربشات حملت توقيعات حمراء وخضراء!

ينزف الاتفاق نجوما ومستويات ونقاطا. ما أن يمر الوقت حتى يرحل النجوم وتتراجع المستويات وتضيع النقاط ويصبح الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

التراجع الاتفاقي سببه واضح جدا ألا وهو التفريط في النجوم الذي ينتج عنه نزيف في النقاط.

الاتفاق تخلى عن السبيعي والسالم والشهري وتيجالي، أفلا تريدون منه أن يقع في خطر الأولى.

ها هي الأنباء ترد من الشرق مؤكدة أن الاتفاق سيمنح كنو لمن يحب. إنه يمنح من يحب لمن يحب فيسقط أكثر وأكثر.

هل رأيتم النصر يبعد ماجد عبدالله ومحيسن مثلا؟ هل سمعتم أن الهلال قال للنعيمة والثنيان وداعا؟

لم يحدث هذا ولو حدث لضاع النصر والهلال وابتعدا عن البطولات.

لا مكان للاتفاق حتى يعود "اتفاقا" إلا بصناعة نجوم من أرضه ثم يتمسك بهم بقوة.

أخطاء التحكيم ليست ذنب النصر

الذين يحاولون التقليل من بطولة الدوري القريبة والمرتقبة للنصر ويحولونها للتحكيم، إنما هم يخدعون أنفسهم ويحاولون تعزيتها وتبرير إخفاقاتهم أمام جماهيرهم.

أخطاء التحكيم ليست ذنب النصر وبخاصة أن الأخطاء شملت الجميع وأثرت على جميع الفرق ولعبت دورا في نتائج مباريات عديدة وليست مباريات النصر فقط، فالهلال والأهلي والاتحاد وغيرها استفادت من أخطاء التحكيم.. الأليم.

فارس نجد ظهر بصورة مختلفة وناصعة هذا الموسم، فالإدارة أدت دورها بنجاح والمدرب كان له دور كبير في تحسين مستوى اللاعبين الذين أدوا مباريات مميزة أيضا، وحتى الجمهور كان نجما بحضوره المكثف في كل مكان وتشجيعه المثالي و"موتيفاته" المبتكرة، لقد كان ملح النصر وباعث "النصر".

من أجل كل هذا، النصر هو البطل سواء برضاء التحكيم أو بسخط المنافسين.

الفيفا "مصخها"

أعلن الاتحاد الدولي في بيان أنه يسعى للبحث عن حلول لأزمة أوضاع العمال في زيارة بلاتر إلى قطر قبل مونديال البرازيل، وأوضح: " رغم عدم مسؤولية الاتحاد عن قوانين أي دولة تعتقد اللجنة التنفيذية أن فيفا يستطيع المساهمة في تحسين أوضاع العمال في البلاد".

الغريب أنه يطالب بعدم إدخال السياسة أو أية أشياء غير الكرة في الكرة، وها هو يدخلها من الباب الكبير، ويتدخل في شؤون الدول الداخلية في علامة على "تخبط" المؤسسة الدولية الأولى المسؤولة عن الكرة.

كما أن هذا الاتحاد يغض الطرف عن دول كثيرة تدخل السياسة في الكرة، بينما يتشدد في مواقع أخرى، وهو يؤكد لنا أن حاله كحال مستويات الفرق الكروية المتذبذبة، فهو يتأرجح أيضا في أدائه من قوة إلى ضعف شديد.

بصراحة.. الفيفا "مصخها"!

باختصار

دبي وجهة السائحين ومبتغى العاشقين، لأنها نجحت في تحقيق معادلة امتزاج الإخلاص والضياء والماء والصفاء، في الوقت الذي لا يزال آخرون يبحثون عن حلول لمشكلاتهم "المستدامة"!

هناك نرى القمر تحرسه النجوم.. هنا نرقب القمر وقد تآمر عليه الغبار!

نتمنى أن نشاهد كل شيء ورديا وجميلا، لكننا لم نكن نتمنى أن نرقب بحر سيهات وهو يتحول ورديا بفعل تلوث بترولي.

نهاية

سارق الحلم هو نفسه بائع الوهم فاحذر ضياع أحلامك

وزراعة أوهامه.



*نقلاً عن اليوم السعودية