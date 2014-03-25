"متأخرات" لاعب تهدد بحرمان إندبندينتي من ألقابه

يواجه إندبندنتي الذي يصارع من أجل الصعود لدوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم خطورة فقدان ألقابه الخارجية، ومنها سبعة كؤوس لمسابقة ليبرتادوريس بسبب دعوى قضائية من لاعب سابق تتعلق بمستحقاته.

وذكرت صحيف لاناسيون اليوم الثلاثاء أن لوسيانو لجويزامون الذي لعب لإندبندنتي في موسم 2012-2013 عندما هبط للدرجة الأدنى لأول مرة فرض حظرا على الألقاب الخارجية للنادي، بسبب عدم حصوله على مستحقات تبلغ 2.4 مليون بيزو نحو 300 ألف دولار.

وقال المحامي ريكاردو فريجا نافيا المسؤول عن الدفاع عن لجويزامون لإذاعة لاريد المحلية "لجويزامون لن يحتفظ أو يحصل على الكؤوس لكنها ستدخل في مزاد لجلب الأموال."

وأضاف "لا أحد يريد تدمير سمعة النادي بل نريد فقط أن يدفع النادي المستحقات المتأخرة عليه."

وفي الواقع يعاني إندبندنتي من أجل السير على خطى غريمه العملاق ريفر بليت الذي عاد سريعا للدرجة الأولى بعدما قضى موسما واحدا في الدرجة الثانية وترقى ريفر بليت في 2012.

وكان إندبندنتي في موقف جيد في منتصف الموسم لكنه لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات وتراجع عن مراكز المقدمة المؤهلة للدرجة الأولى.

وإضافة إلى فوز إندبندنتي ببطولة أميركا الجنوبية سبع مرات وهو رقم قياسي فإنه يملك أربعة ألقاب خارجية أخرى منها كأس انتركونتننتال التي توج بها في 1973 و1984.