أخيراً.. الجابر يرمي "المنشفة"

قرر الجهاز الفني في نادي الهلال السعودي، إشراك الصف الثاني في مباراة الفريق أمام النهضة، يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

ورغم عدم حسم فريق النصر لقب الدوري رسميا، وضعف أمل الهلال حسابيا، إلا أن سامي الجابر المدير الفني للفريق الأزرق قد اقتنع أخيرا بأن فريقه يحتاج إلى معجزة لبلوغ لقب دور المحترفين السعودي.

ومن المنتظر أن يمنح الجابر الفرصة لعدد من البدلاء في مباراتي الفريق أمام النهضة والفتح في الجولتين المقبلتين، ويركز في تحضيرات اللاعبين الأساسيين على لقاءات الفريق المهمة في دوري أبطال آسيا بجانب ربع نهائي كأس الملك التي يواجه فيها فريق الشباب.

ويعتقد متابعون أن الجابر استمع إلى نصائح هلاليين رسميين وغير رسميين دعوا إلى عدم إرهاق اللاعبين في نهاية الموسم والخروج من سباق الدوري بعد ضعف أملهم في بلوغ قمته، وإعادة صياغة أولويات الفريق إلى عبور ربع نهائي كأس الملك أولا، وهي بطولة تبدو متاحة حتى الآن، ومن ثم عبور دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي التي يتذيل فيها الفريق مجموعته بنقطتين جمعهما من التعادل مرتين، وخسارة خارج الديار ولم يتذوق الفوز طوال مرحلة الذهاب.

يذكر أن الجابر ظل يقاتل ويحتفظ بالأمل في الفوز بلقب الدوري، ويتحدى بثقة عالية، مستمرا في تحريض لاعبيه على التمسك بالأمل رغم بلوغ الفارق تسع نقاط بينه ومنافسه الأصفر قبل الديربي، وحفظت الساحة الإعلامية الكثير من تصريحاته المثيرة والمحفزة، ولكنه بقرار الاستعانة بالبدلاء، يبدو كمن رمى "المنشفة"، مثلما يقال في مباريات الملاكمة عندما يقرر مدرب الملاكم الانسحاب لإنقاذ لاعبه من اللكمات المتتابعة.

يشار إلى أن الفارق بين النصر والهلال هو ست نقاط مع تبقي مرحلتين، وبلغة الحسابات يحتاج الأزرق إلى خسارة النصر في مباراتيه المقبلتين، في مقابل فوزه بمباراتيه بفارق يصل إلى أكثر من عشرة أهداف عن النصر.