العواد: مجموعة الأخضر سهلة.. والثالثة بطولة خليجية

يرى تركي العواد، اللاعب السعودي السابق، أن المجموعة الثانية التي ضمّت الأخضر السعودي بجانب منتخبات كوريا الشمالية والصين وأوزباكستان، سهلة نسبياً، بينما ستكون المجموعة الثالثة التي تضمّ الإمارات وقطر والبحرين وإيران، بطولة خليجية مصغّرة.

وقال العواد لـ"العربية نت": "أعتقد أن نتائج القرعة الآسيوية متوازنة بشكل عام، بعضها قوي وبعضها سهل نسبياً، ولكن هذه نتائج القرعة، وبالنسبة للمنتخب السعودية أراها سهلة، لأن لا يوجد بها منتخب متأهل إلى كأس العالم، ومن يتأهل إلى المحفل العالمي يملك الخبرة، وهذا لا يوجد في مجموعة الأخضر الثانية".

وعاد العواد ليعرّج على مجموعة الأخضر قائلاً: "لا يوجد لدينا في المجموعة منتخب قوي على غرار اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، من الجيد عدم مواجهتهم في البداية، لأن المنتخب الوطني يلعب بشكل نفسي، وبدايته تحدد نهايته، وكذلك لا يوجد منتخب عربي، حيث يلعب العرب بشكل قوي بحكم التاريخ وما إلى ذلك".

وأكد العواد أن الصين لا تملك منتخباً قوياً، وسبق أن شاهدنا التنين في التصفيات فيما يعتبر العراقيون منتخباً غير شرس، نظراً للفوز الذي تحقق ذهاباً وإياباً للسعوديين، فيما اعتبر أن كوريا الشمالية تملك بعض الغموض بسبب عدم رؤيتها منذ مدة بعيدة، بينما رشح تركي السعودية وأوزباكستان إلى دور ربع النهائي.

واقترح حارس الهلال السابق لعب المنتخب السعودي مع منتخبات أوروبية متوسطة المستوى ومتقدمة في التصنيف الدولي، من أجل رفع المستوى والتنافس في الأداء مثل المنتخب الليتواني والفنلندي.

وأشار العواد في نهاية حديث إلى أن المجموعة الثالثة التي ضمّت قطر والإمارات والبحرين وإيران ستكون صعبة جداً، نظرا لتقارب المستوى، بينما سبق أن لعبت المنتخبات الأربع مباريات رسمية في الفترة الماضية.