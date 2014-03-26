الليغا "الجديدة" تبدأ اليوم

سيكون ريال مدريد أمام مهمة صعبة للغاية عندما يرحل الى إشبيلية لمواجهة فريق المدينة ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي يستقبل برشلونة نظيره سلتا فيغو، فيما تبدو مهمة المتصدر أتليتكو مدريد أسهل نسبياً عندما يلاقي غرناطة.

ولم يسبق لريال مدريد أن حقق فوزاً سهلاً في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث مُني بهزيمة موجعة في زيارته الأخيرة لهذا الملعب في الموسم الماضي بهدف وحيد قضت على آمال الفريق الملكي بالحصول على اللقب الذي خطفه برشلونة بنهاية المطاف.

وسيغيب الأرجنتيني المتألق أنخيل دي ماريا عن المباراة بسبب الإصابة، رغم الأداء المذهل الذي قدمه الجناح الأيسر في مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي، بينما سيبقى سيرجيو راموس بالديار بسبب خروجه مطروداً من الكلاسيكو بالبطاقة الحمراء، ما سيمنح الفرنسي رافاييل فاران فرصته الأولى باللعب أساسياً منذ فترة طويلة.

وعلى الناحية الأخرى من إسبانيا يدخل برشلونة لمباراة سلتا فيغو بأريحية كبيرة عقب فوزه بالكلاسيكو، وقرر مدربه الأرجنتيني تاتا مارتينو إراحة المخضرم تشافي والمدافع خافيير ماسكيرانو، فيما سيحضر سلتا بقيادة مدربه لويس أنريكي محروماً من رافينيا الكانتارا لاعب برشلونة المعار، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالشهر بسبب الإصابة.

أما عن أتليتكو ومدربه دييغو سيميوني فلن يواجه أي مشاكل عندما يستضيف غرناطة بملعب فيسينتي كالديرون، معتمداً على تألق مهاجميه الإسبانيين دييغو كوستا ودافيد فيا وخلفهم التركي اردا توران وكوكي، فيما بات موقف غرناطة أكثر أماناً بعد سلسلة انتصارات أبعدته عن منطقة الهبوط.