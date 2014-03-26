المواجهات المباشرة تحدد الهابط إلى ركاء

ستلجأ لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي الى وضع جدول خاص بالمواجهات المباشرة بين الفرق المهددة بالهبوط في حالة تساويها بالنقاط، وذلك لمرافقة النهضة الذي تأكد هبوطه رسمياً الجولة الماضية الى دوري ركاء.

وطبقاً لما قاله أحمد العقيل، نائب رئيس لجنة المسابقات لـ"العربية نت" فإنه سيتم النظر للمواجهات المباشرة التي جمعت بين الفرق المهددة وأقلها حصولاً على النقاط من تلك المواجهات سيهبط إلى الدرجة الأدنى، ويقول: "مثلاً لو استمر التساوي في النقاط بين الفرق الخمسة فإنه سيتم إنشاء جدول بالمواجهات المباشرة بين الفرق، إذ يتم احتساب نقاط الفرق في المباريات الثماني التي جمعتهم، وأقل الفرق تحقيقاً للنقاط سيغادر الدوري الممتاز، وفي حالة تعادل اثنين أو أكثر بعدد الخسائر فإنهم سيلجأون الى احتساب عدد الأهداف".

وتتنافس خمسة أندية لتفادي الهبوط الى دوري الدرجة الأولى في واحد من أكثر المواسم إثارة في تاريخ الدوري، إذ يحمل كل من نجران والشعلة والاتفاق والعروبة والرائد ٢٥ نقطة في أرصدتهم.