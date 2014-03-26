النصر.. أمطري حيث شئتِ

لا صوت يعلو منذ يومين عن مكان تتويج بطل دوري عبداللطيف جميل في حال تم حسمه ليلة الجمعة المقبل من قبل النصر شريطة حصوله على نقطة وحيدة -على الأقل- من مواجهة الشباب في الرياض على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

أنصار “المُتصّدر” يرون أحقيتهم بالتتويج مساء الجمعة على أرضهم وبين أنصارهم على اعتبار إقامتها في الرياض حتى وإن كانت في ضيافة فريق الشباب، مطالبين بضرورة الاستعداد له من الآن، والتتويج في حال الفوز أو التعادل وحسم الدوري، وعدم الانتظار لحين إقامة المواجهة الأخيرة للفريق والتي ستكون بعدها بعشرة أيام أمام فريق التعاون في القصيم.

أعتقد أن من مصلحة “دوري عبداللطيف جميل” في عامه الأول والذي حقق نجاحاً كبيراً سواء على مستوى التنظيم أو حتى المنافسة أن يشهد تتويجاً يليق بما تم دفعه خلال الفترة الماضية، وكذلك بالرقم القياسي الجماهيري الذي تم الوصول إليه والذي تجاوز 800 ألف مشجع، ومرشح للزيادة وبقوة خلال الجولتين الأخيرتين.

ولعل جمهور النصر الذي كان العلامة الفارقة في النسخة الحالية، ونجح في تحقيق رقم قياسي تجاوز 200 ألف مشجع على قواعده وبين أنصاره، أي ما يعادل 25 % من إجمالي جماهير الدوري بشكل عام، وتتويجه في الرياض أو القصيم لن يُغيّر من كثافته الجماهيرية الطاغية في جميع المناطق.

شركة عبداللطيف جميل تعي جداً أن مصلحتها ستكون في أن يكون التتويج في استاد الملك فهد الدولي في ظل سعته الجماهيرية التي تتجاوز 60 ألفا فضلاً عن الإمكانات المتوفرة، وخبرة إدارة الملعب في التعامل مع النهائيات والمواجهات الكبرى، وهو ما يفرض تعاملاً جاداً مع رغبة النصراويين في التتويج في حال حسمهم للقب أمام الشباب في ظل عدم وجود تشتت مع مواجهة المنافس الهلال التي لا تستوجب التتويج حتى في حال فوزه، وتعثر النصر بالخسارة، وبالتالي الانتظار حتى الجولة الأخيرة.

عموماً الدوري “الساخن” في منعطفه الأخير، ويحتاج إلى ختام يليق به، وبشركائه وأبطاله في ملعب يتسع لجيش من الجماهير النصراوية التي لديها الرغبة في رسم صورة جميلة تضاعف جمالية المدرجات هذا الموسم تحديداً والتي باتت علامة فارقة في المنطقة وليس على النطاق المحلي.

*نقلا عن عكاظ اليوم