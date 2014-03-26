الهلال ويونسكو.. شراكة اجتماعية جديدة

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" يوم الإثنين، نادي الهلال السعودي، ليكون النادي العربي والسعودي الوحيد في قائمة اختارتها للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة على المستوى العالمي.

وتم توقيع مشروع الاتفاق في المبدئي مقر «يونسكو» في باريس، وحضر عن المنظمة فنسنت ديفورني، فيما وقع عن الهلال، خالد المليحي عضو مجلس الإدارة وممثل النادي، ويرافقه سعود السبيعي مدير المسؤولية الاجتماعية.

ويعتبر الاتفاق المبدئي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية النهائية التي ستتم خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيعها من قبل الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بجانب رئيس المنظمة.

ويقضي الاتفاق أن يصبح نادي الهلال أحد أندية «يونسكو» التي اختارتها لتحقيق أهداف المنظمة على المستوى العالمي. ويعتبر الهلال رابع نادي يتم اختياره من قبل المنظمة، وهو النادي العربي الأول والوحيد ضمن حزمة اختيارات المنظمة التي بررت اختيارها لنادي الهلال بأن مسوغاته تمت بناءً على معرفة بالموقع الجماهيري المكتسب من بطولاته العديدة.

بجانب موقعه الريادي في خدمة البرامج الثقافية والاجتماعية على المستويين العربي والإقليمي لينسجم مع رسالة «يونسكو» الإنسانية. وشهد التوقيع حضور المستشار الثقافي بالمندوبية الدائمة للمملكة لدى «يونسكو» طارق المهيزع.