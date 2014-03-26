إيريك يحفظ نشيد الأهلي.. وممتن لبيريرا

يؤكد البرازيلي إيريك دي أوليفيرا أنه وزملاءه يتمتعون بعلاقة مميزة مع مدربهم فيتور بيريرا، وأنهم لا يحيدون عن الطريق الذي يرسمه لهم، متمنياً أن تكون ثمرة ذلك فوز الفريق بلقب كأس الملك التي بلغ الفريق ربع نهائيه، ومقدماً شكره للبرتغالي كونه مَنْ أعطاه الفرصة لخوض التجربة السعودية.

وبطريقته المرحة التي لا تختلف عن طريقته بلعب كرة القدم، ظهر إيريك محبوب جماهير الأهلي الجديد في برنامج "في المرمى" والابتسامة لا تفارق محيّاه، يشعر بدرجة الحب الذي تكنّه قلوب الأنصار له، وهو الذي لم يُكمل شهره الرابع بألوان فريقهم، ولهذا يحفظ نشيدهم رغم عدم إلمامه بلغة الضاد، لكنه ومن خلال تلك البادرة يقدم نفسه كواحد منهم.

ورغم حداثة تجربته السعودية إلا أنه يتابع مواطنيه المنتشرين في خطوط فرق دوري جميل للمحترفين، وكان القصير ألتون جوزيه الذي نصحه بالقدوم للأهلي أهم برازيلي على الملاعب السعودية بالنسبة له، بالإضافة لموسورو ونيفيز وألتون رودريغيز.