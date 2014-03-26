حريق في منزل لاعب مدريدي يصيب 3 عمال

اندلع حريق في منزل خيسي رودريغز، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء في ضاحية لا فينزا بازويلو دي ألوركون، وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن سبب الحادثة انفجار في مواسير الغاز.

ووفقا لصحيفة "الماركا الإسبانية" فإن الحادثة خلّفت ثلاثة مصابين من العمال الذين كانوا يعملون بمنزل خيسي، فيما تعرض أحدهم إلى حروق بنسبة 15% من جسده وتم إسعافه إلى مستشفى لاباز القريب من منزل صاحب الـ21 عاما، أما البقية فعانوا من الاختناقات بسبب الدخان وأسعفوا إلى مستشفى هييرو دي لابويرتا أيضاً، أما مالك المنزل، فلم يتعرض إلى الأذى وقيل إنه كان خارج المنزل أثناء الحادثة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى رغبة النجم الإسباني الصاعد في إنشاء عازل للصوت في الطابق السفلي حيث يريد المهاجم أن يتعلم ويمارس فنون الموسيقى، فيما أبدى مالك العقار استياءه من الواقعة، مؤكدا أن اللاعب لم يأخذ منه تصريحا بعمل تعديلات في المنزل.

وسيتخذ مهاجم الفريق الأبيض من منزل زميله المدافع أربيلوا سكنا له إلى حين الانتهاء من الإصلاحات، فيما يبدو أن الفترة الحالية، تبدو صعبة على خيسي الذي أصيب قبل أسبوع بحادثة رباط صليبي وأجرى على إثرها عملية جراحية في ألمانيا.