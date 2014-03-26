سانيا يرفض عرضاً إيطالياً ويفضل البقاء مع آرسنال

رفض الفرنسي بكاري سانيا، مدافع فريق آرسنال الإنجليزي، عرضاً للانتقال إلى فريق إنتر ميلان الايطالي بحسب ما ذكر مالك الاخير يوم الاربعاء.

وقال الإندونيسي إيريك توهير، مالك النادي الإيطالي، إنه كان ينتظر رد إدارة النادي اللندني على عرض ضم سانيا (31 عاماً) القادم الى النادي اللندني عام 2007 وشارك معه في أكثر من 200 مباراة.

وقال توهير: "نحن مهتمون بسانيا فالفريق بحاجة إلى توازن، الآن لدينا الياباني ناغاتومو والبرازيلي جوناثان، فبحال إصابة أحدهما نحن بحاجة للاعب آخر للدخول". وتابع: "لكن يجب تقبل قرار سانيا بالبقاء في إنجلترا. في هذه الحالة سنجلب لاعباً شاباً من أكاديميتنا".

وتعاقد الإنتر مؤخراً مع الصربي نيمانيا فيدتش، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما ربطت التقارير الصحافية العديد من اللاعبين بالفريق الإيطالي على غرار الفرنسي باتريس ايفرا والبوسني إدين دجيكو والإسباني فرناندو توريس.