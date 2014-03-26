جماهير يونايتد تشتم واللاعبون يتمردون على ديفيد مويس

تفكر إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع حراسة مشددة على مديرها الفني ديفيد مويس خاصة في المباريات الملعوبة في الأولد ترافورد. وتأت رغبة إدارة النادي عقب تعرض مويس للمهاجمة اللفظية أثناء مباراة الأمس في ديربي المدينة والذي خسره اليونايتد أمام المان سيتي بثلاثية نظيفة، فيما أطلق المشجعون وابلاً من الهتافات الغاضبة تجاه السير أليكس فيرجسون أثناء مشاهدته للقاء.



وأضافت صحيفة "الجارديان" أن معظم الهتافات صبت في خندق لوم فيرجسون على اختياره لديفيد مويس لخلافته، خاصة أن الفريق تلقى خسارته السادسة في مسرح الأحلام هذا الموسم وهو الرقم الذي تكرر مرة واحدة موسم 2001-2002.

وأشارت الصحافة البريطانية أن لاعبو اليونايتد أصبحوا يتمردون على مويس الذي يدرب الفريق بالطريقة اللياقية عكس ما تعود عليه لاعبي الفريق بتدريبات الكرة أثناء العهد السابق مع فيرجسون.

ويتجه الاسكتلندي ديفيد مويس أن يحقق أرقاما قياسية سلبية على رأس النادي الشمالي العريق في تاريخه.



وتستعرض "العربية نت" أبرز الأرقام التي حطمها مويس في تاريخ مانشستر يونايتد:

خسارة أولى في تاريخ اليونايتد على ملعبه امام سوانسي سيتي

أول خسارة في ملعبه أمام نيوكاسل منذ عام 1972

أول خسارة على ملعبه أمام وست بروميتش البيون منذ عام 1978

أول خسارة على ملعهب أمام ستوك سيتي منذ عام 1984

الهزيمة ذهابا وايابا أمام ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم وللمرة الاولى في تاريخ النادي منذ انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز

للمرة الاولى تستقبل شباك مانشستر يونايتد هدفا في الدقيقة الاولى على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخروج من الدور الثالث لكأس إنجلترا وهو ما حصل مرة واحدة فقط في عهد فيرجسون الذي استمر 27 عاما

حصول مانشستر يونايتد على أدنى عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرض الفريق الأحمر إلى ثلاث هزائم متتالية هذا الموسم وهذا ما لم يحصل له منذ عام 2001.



