نتائج قرعة آسيا 2015 تضع السعودية بمجموعة متوازنة

سحبت قرعة نهائيات كأس آسيا 2015، اليوم الأربعاء في دار الأوبرا بمدينة سيدني الأسترالية، وستحتضن ملاعب أستراليا، مباريات المجموعات الأربع، ابتداء من التاسع إلى الحادي والثلاثين من شهر يناير بمشاركة 16 منتخباً.

وينتظر الجميع معرفة الفائز بلقب كأس التحدي الآسيوي لعام 2014، وسيلعب النهائي في المالديف خلال شهر مايو، وسيلعب الفائز في المجموعة الرابعة تلقائياً.

المجموعة الأولى: أستراليا، كوريا الجنوبية، عمان، الكويت.

المجموعة الثانية: أوزباكستان، السعودية، الصين، كوريا الشمالية.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، قطر، البحرين.

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، الأردن، بطل كأس التحدي الآسيوي 2014.

مباريات الأخضر:

المباراة الأولى في اليوم العاشر من يناير أمام المنتخب الصيني في مدينة بريبزن

المباراة الثانية يوم 14 أمام منتخب كوريا الشمالية في مدينة ملبورن

المباراة الثانية يوم 18 ضد منتخب أوزباكستان في مدينة ملبورن

