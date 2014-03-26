حسن شحاتة: لم يفاوضني الشباب وأرحب بالهلال والاتحاد

نفى كريم شحاتة، وكيل أعمال المدرب المصري حسن شحاتة، طلب مسؤولي نادي الشباب السعودي خدمات المدرب الفائز بلقب كأس إفريقيا ثلاث مرات، فيما رحّب الوكيل بالأندية السعودية الباحثة عن مدرب جديد الموسم المقبل.

وقال كريم شحاتة لـ"العربية نت": "قرأت في الصحافة السعودية أن مسؤولي نادي الشباب قد فاوضوا المدرب حسن شحاتة، ولكن هذا كله مجرد كلام، ولم يصل إلى الآن خطاب رسمي، أنا قرأت في الصحف وعلى الصعيد الرسمي لا شيء يذكر".

وأضاف كريم: "توجد لدينا رغبة مشتركة مع المدرب حسن شحاتة في تدريب أندية سعودية كبيرة لديها الرغبة في تحقيق البطولات وتوافر الطموح، وتلك الأندية على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والشباب".

ورحّب الوكيل بتدريب حسن شحاتة المنتخب السعودي، نظراً لتواجد لاعبين مميزين، ونفى تواصل أي مسؤول من اتحاد الكرة، وأضاف أن تدريب المنتخب السعودي شرف وحلم لشحاتة المولود في 19 من يونيو عام 1947.

يذكر أنه بعد رحيل شحاتة عن تدريب المنتخب المصري عام 2011، مرّ ابن محافظة البحيرة المصرية بتجارب عديدة، إذ درب فريق الزمالك المصري والعربي القطري الذي لم يستمر معه طويلاً، وقد رحل إلى ألمانيا كمستشار فني مدة خمسة أشهر لإدارة نادي ميونيخ، فيما حصل قبل أيام على شخصية العام في إفريقيا وسيتم تكريمه خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم بالبرازيل 2014.