"خطوة" تفصل جماهير الهلال عن قناة ناديهم

أكد محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال، لـ"العربية.نت" أن مفاوضات إدارة ناديه مع الشركة المشغلة لقناة الهلال قد بلغت مراحلها النهائية ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة قبل إعلان افتتاحها رسمياً مطلع الموسم المقبل.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة الهلال ستحصل على عائد مالي مجزٍ من افتتاح القناة، بالإضافة لنسبة من الأرباح التي ستدرها الإعلانات، علماً بأن الشركة المشغلة تعكف حالياً على إكمال تجهيزاتها الخاصة، والتي تتكون من طاقم كبير من الموظفين، كما تبحث عن شراء مباريات الهلال في المسابقات المختلفة ونقلها مجاناً للجماهير.

وسبق للهلال أن عاش تجربة سابقة في ذات المجال، حين أطلقت شبكة art التلفزيونية قناةً خاصة بالنادي لنقل كافة أنشطة الفريق الكروي الأول خلال عام 2008 وتحت إشراف من إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ولكن تلك التجربة لم تستمر طويلاً.